Mundial 2026 impulsa llegada de nómadas digitales a México

A pocas semanas de que México se convierta en uno de los centros globales del fútbol, empieza a notarse la llegada de una nueva ola de nómadas digitales que se adelantan al Mundial 2026.

Más allá del turismo tradicional, este tipo de visitante combina trabajo remoto con movilidad internacional, lo que ya empieza a generar efectos en las ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Según datos de la Secretaría de Turismo, el país arrancó el año con cifras históricas en turismo internacional. Solo en enero llegaron 8.84 millones de visitantes, un aumento de 10% respecto al mismo mes del año anterior y el nivel más alto registrado para un inicio de año.

Estancias más largas

A diferencia del turista convencional, los nómadas digitales suelen llegar antes del evento y quedarse por semanas o incluso meses, de acuerdo con la firma de espacios de trabajo flexible WeWork.

La empresa prevé que el Mundial 2026 no solo atraerá aficionados, sino que también modificará la dinámica económica de las ciudades sede. Este perfil de visitante tiende a consumir servicios de manera constante y a impulsar la demanda de vivienda temporal, espacios de coworking y opciones de movilidad.

Un informe de la compañía señala que hay un grupo creciente de profesionales que trabajan desde más de 30 ubicaciones distintas al año, e incluso algunos superan las 50.

En este contexto, la Ciudad de México ya se posiciona como uno de los mercados más importantes para WeWork a nivel global, junto con Nueva York y Londres, lo que refuerza su papel como hub de negocios y talento internacional.

Claudio Hidalgo, presidente de WeWork para Latinoamérica, señaló que este tipo de usuario está cambiando la forma en que se viven y utilizan los espacios.

“Estamos viendo cómo México se consolida como un punto de conexión para talento global que no solo viene de paso, sino que se queda por un tiempo y se integra a la vida de la ciudad”, comentó.

Nomadismo en auge

El nomadismo digital ha pasado de ser una aspiración para convertirse en una tendencia cada vez más visible en el país. De acuerdo con un estudio de WeWork y PageGroup, 61% de los profesionales está interesado en este estilo de vida, mientras que 7% ya lo practica y 5% lo ha probado.

Este cambio también se refleja en el uso de espacios de trabajo flexibles, que responden a una demanda más internacional y móvil.

Hidalgo añadió que la llegada de selecciones y aficionados de países como Argentina, Japón o Nueva Zelanda podría detonar un cambio más profundo en la forma en que las personas viven, trabajan y se mueven.

“México será anfitrión no solo de un evento deportivo, sino de una nueva generación de talento global que mezcla trabajo, turismo y estilo de vida”, concluyó.