Revocan amparo que permitía a Xcaret el uso comercial de patrimonio cultural maya

Cancún, QRoo.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó el amparo que le permitía a Grupo Xcaret el uso de elementos culturales de la civilización Maya en sus parques temáticos.

El caso de origina en expediente 1649/2024, cuando la empresa se ampara contra la orden del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) de retirar de circulación y exhibición contenidos publicitarios que utilizaban elementos del patrimonio cultural maya.

Durante el juicio la empresa argumentó que contaba con una autorización para el uso de los elementos culturales, otorgada por un órgano denominado “El Gran Consejo Maya”.

El juzgado de distrito que conoció del asunto le concedió la suspensión definitiva a la empresa, permitiéndole continuar con el uso del patrimonio cultural en su publicidad en tanto se resolvía el fondo del asunto.

El caso llegó al pleno de la Corte, la cual concluyó que el patrimonio cultural material e inmaterial pertenece colectivamente a los pueblos y comunidades indígenas, por lo que su protección es un asunto de orden público e interés social.

“El Estado tiene la obligación de garantizar el resguardo de dicho patrimonio frente a cualquier uso indebido o no autorizado”, se lee en fallo de la Corte.

La Corte señaló también que la afectación alegada por la empresa era de carácter meramente económico, lo cual no puede prevalecer sobre el interés colectivo de proteger la identidad cultural del Pueblo Maya.

“Con esta determinación, se reafirma que la defensa del patrimonio cultural de los pueblos indígenas no puede ser debilitada mediante sentencias que desconozcan su carácter colectivo y su especial relevancia para la identidad de esas comunidades”.

Sin embargo, Grupo Xcaret emitió un comunicado en el que adelantan que seguirán peleando el caso, pues aún tienen recursos legales.

“La empresa reitera su respeto a la determinación de las autoridades competentes; fiel a su espíritu de apego a la legalidad, continuará los procesos jurídicos pertinentes(…) hasta llegar a la definición final de la controversia en curso.”, se lee en el posicionamiento de la empresa.

Concluyen que “esta resolución no afecta la operación, ni la experiencia de sus visitantes y huéspedes". “Como empresa mexicana, reafirma su compromiso social con México y su convicción de seguir trabajando de la mano de las comunidades mayas y sus representantes tradicionales desde el respeto, el diálogo y la colaboración”.