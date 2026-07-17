Brasil presenta paquete de créditos para el sector rural afectado por los aranceles de Trump

El ⁠Gobierno de Brasil autorizó casi 13,300 millones de reales (2,600 ⁠millones de dólares) en créditos extraordinarios destinados a programas de desarrollo rural, iniciativas de refinanciación de la deuda y ayudas ⁠a los productores de caña de ⁠azúcar afectados por los aranceles estadounidenses, indica una edición extraordinaria del Boletín Oficial publicada a última hora del jueves.

El Gobierno del presidente Donald Trump anunció el miércoles la imposición de un arancel del 25% sobre numerosos productos brasileños en respuesta a lo que calificó de prácticas comerciales desleales por parte de Brasil.

La orden ejecutiva destina 9,000 millones de reales a proyectos de desarrollo tecnológico rural, centrados en el aumento de la productividad y la competitividad.

Destina 3,000 millones de reales a un programa de apoyo al reequilibrio financiero de los deudores.

La orden destina 270 millones de reales en concepto de ayudas económicas a los productores independientes de caña de azúcar de la región noreste de Brasil afectados por fenómenos meteorológicos extremos y por los nuevos aranceles estadounidenses.

Asimismo, destina ⁠1,000 millones de reales a los beneficiarios ⁠de préstamos estudiantiles y ⁠15 millones de reales a la contribución voluntaria de Brasil a ⁠la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, dijo el jueves que el Gobierno podría anunciar a principios de agosto medidas de apoyo para los sectores afectados por las medidas comerciales de Estados Unidos.

El decreto entra en vigor de forma inmediata por un período de tiempo limitado, ⁠a la espera de la aprobación del Congreso.