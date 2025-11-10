EU se enfrenta a un desastre económico si Corte Suprema falla contra aranceles, advierte Trump

El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos se enfrenta a un desastre económico y de seguridad nacional si la Corte Suprema falla en contra de su uso de una ley de poderes de emergencia para imponer aranceles generalizados a casi todos los países.

Trump dijo que su Gobierno planea emitir un pago de 2,000 dólares a los residentes de ingresos bajos y medios utilizando los dividendos arancelarios, mientras que utilizaría los ingresos restantes para reducir la deuda estadounidense.

El mandatario también elogió lo que llamó una disminución de la inflación desde que asumió el cargo, diciendo que los precios de los alimentos y de la energía estaban bajando.