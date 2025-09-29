Cae el número de turistas mexicanos a Estados Unidos: WTTC

Roma, Italia. En 2019 un total de 18 millones 328 mil mexicanos viajaron a Estados Unidos. Para 2024, ese número bajó en 1.3 millones. Fueron 16 millones 990 mil el año pasado. Para el 2025, la proyección es que el número caiga un 5.1% adicional, de acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés).

La caída del 2025 se debe a “un cambio de sentimientos, que está siendo influenciado por los cambios recientes en las políticas comerciales” explica el máximo organismo privado del turismo a escala internacional.

Los turistas mexicanos no son los únicos que han cambiado de actitud frente al mercado estadounidense. El caso de los canadienses es más drástico. La proyección es que habrá una reducción de 20.2% en el número de canadienses que viajarán a Estados Unidos en el 2025.

Esto quiere decir 4 millones 200 mil visitantes menos de parte del país que aporta más turismo a Estados Unidos. En vez de 20 millones 241 mil, llegarán apenas un poco más de 16 millones.

Este desplome de los turistas de América del Norte hacia Estados Unidos provocará que este país tenga el peor desempeño en captación de turistas internacionales desde la pandemia de Covid-19.

Esto es debido a la fuerte dependencia de Estados Unidos, respecto a sus vecinos de América del Norte. Entre Canadá y México aportan 49% de los visitantes internacionales que llegan a territorio estadounidense.

El sector de Viajes y Turismo de Estados Unidos sigue siendo el mayor del mundo, en buena medida por la fortaleza de su mercado interno. Los turistas estadounidenses gastaron 1.5 billones de dólares en su propio país.

El reporte del WTTC sobre el impacto del sector Turismo pone en la balanza los eventos deportivos internacionales que albergará Estados Unidos. El Campeonato Mundial de Fútbol en 2026 y las Olimpiadas en el 2028 frente al cambio de sentimientos hacia Estados Unidos. Sin entrar en detalles, el organismo proyecta una caída de 6.9% en los ingresos provenientes de los turistas internacionales. Se trata del único caso de caída, entre los mayores países turísticos del mundo. Como referencia, el turismo global crecerá 6.7% en 2025.

Los niveles que tuvo Estados Unidos en 2019 no se recuperaran hasta 2031, estima el WTTC. Esto, a pesar de las fuertes inversiones de capital, que serán de 235 y 245 mil millones de dólares en 2024 y 2025.