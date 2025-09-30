Manfredi Lefebvre es el nuevo Presidente del WTTC

Manfredi Lefebvre, presidente ejecutivo de Heritage Group y presidente ejecutivo de Abercrombie & Kent Travel Group, sucederá a Greg O’Hara, como presidente del consejo de administración del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés).

“Lefebvre es un pionero en el turismo de lujo, habiendo transformado Silversea Cruises en un líder global, expandiendo sus operaciones a más de 900 destinos antes de su venta al Royal Caribbean Group”, informó este lunes el WTTC, en el marco de la ceremonia de apertura de su Vigésima Quinta Cumbre Global, celebrada en Roma, Italia.

De acuerdo con el WTTC, Lefebvre cuenta con más de cuatro décadas de experiencia y su influencia abarca los sectores del turismo de lujo y ocio; además de tener diversas inversiones en biotecnología, transición energética y bienes raíces.

El nuevo presidente del WTTC agradeció el liderazgo de O’Hara al frente del organismo que presidió desde noviembre del 2023.

Por su parte, Gloria Guevara, CEO interina del WTTC, también expresó su agradecimiento a O’Hara por haber dirigido el WTTC.