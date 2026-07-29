¿Es bueno saber el salario de tus compañeros? Beneficios y riesgos de la transparencia salarial

La transparencia salarial gana cada vez más terreno en los entornos laborales; sin embargo, conocer cuánto ganan los compañeros de trabajo sigue siendo un tema tabú. Aunque esta práctica puede favorecer la equidad, también impacta en el bienestar, la productividad y el ambiente laboral, dependiendo de cómo se gestione.

El ingreso salarial toca fibras emocionales y es que de acuerdo con Adecco “la gente asocia su salario con su valor como persona”, lo cual explica por qué cuando las personas descubren que existe disparidad se puede generar una carga emocional negativa que afecta su bienestar, su felicidad y su productividad en el trabajo.

Cuando las personas comparan sus salarios y descubren que tienen los ingresos peor pagados expresan descontento, reducen su esfuerzo, cooperación y horas de trabajo, especialmente si esas diferencias no se atienden, señala el análisis ¿Es buena la transparencia salarial?, publicado por la Revista de Perspectivas Económicas de la Asociación Económica Americana.

El análisis cita un estudio realizado en Dinamarca, donde se observó que las empresas obligadas a reportar brechas salariales sufrieron una caída del 2.7% en su productividad, se estima que eso ocurrió debido a trabajadores descontentos que redujeron su esfuerzo.

No obstante, Adecco afirma que la clave está en mantener una cultura salarial abierta en las empresas, ya que eso puede dar a las personas la percepción de que están siendo tratadas de manera justa en relación con sus pares, siempre y cuando sea la propia empresa quien transparente la información.

“Una cultura de transparencia también puede hacer que las personas sean menos propensas a renunciar. Incluso cuando descubren que se les paga por debajo de las tarifas del mercado, algunos empleados se quedarán en una empresa simplemente porque confían en su empleador”, destaca.

De hecho, el análisis sobre transparencia salarial puntualiza que, cuando las personas saben cuánto ganan sus jefes se sienten más optimistas sobre el potencial de ingresos que pueden generar en el futuro, lo cual impulsa su esfuerzo.

Conocer el salario de compañeros ayuda a cerrar brechas

Conocer cuánto ganan los compañeros de trabajo permite identificar brechas salariales. En Estados Unidos, por ejemplo, la activista Lilly Ledbetter evidenció que identificar estas diferencias abrió la puerta a la denuncia por “discriminación salarial”, explica el análisis de la Revista de Perspectivas Económicas.

Un colega de la activista le reveló su salario y la diferencia en comparación con otros 15 gerentes de área que tenían una experiencia similar y realizaban el mismo trabajo; con la información, ella presentó una demanda por remuneración injusta y eso sentó las bases de Ley Lilly Ledbetter de Igualdad Salarial.

Paola Vázquez, coordinadora de Sociedad en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), recuerda que en México existe una secrecía salarial que inhibe a las personas a hablar de dinero o compartir con sus compañeros cuáles son sus ingresos, lo cual imposibilita medir la brecha salarial y, por ende, cerrarla.

“Saber cuánto están ganando tus pares que son hombres versus tú que eres mujer en el mismo puesto, normalmente no lo hablamos y no se sabe. Si no sabes cuánto ganan o si hay un espacio de desigualdad nos lleva a un limbo”, menciona.

Hablar de salarios con los compañeros no es una práctica sana o perjudicial, ya que su impacto depende de cómo se gestione la transparencia salarial dentro de la empresa, ya sea al ayudar a detectar y corregir desigualdades o al generar descontento y afectar el ambiente laboral cuando las diferencias no sólo no se explican, sino tampoco se atienden.