Peso mexicano se deprecia frente al dólar tras escalada en Oriente Medio y anuncio de la Fed

El peso mexicano se depreció frente al dólar este miércoles. La aversión al riesgo por una escalada de la guerra en Oriente Medio presionó a la moneda, que después reaccionó a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de mantener las tasas estables.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.4628 unidades por dólar. Contra un cierre de 17.4399 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significa para la moneda una pérdida de 2.29 centavos o de 0.13 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.5393 unidades y un nivel mínimo de 17.4018. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, retrocede 0.47% a 100.89 unidades.

Crece la tensión en Oriente Medio

Estados Unidos y Arabia Saudita realizaron este miércoles un ataque conjunto contra grupos respaldados por Irán en Irak, los primeros bombardeos de Estados Unidos en la región desde que el presidente Donald Trump anunció una pausa en los ataques la semana pasada.

Irán, por su parte, informó que atacó bases estadounidenses en Jordania y embarcaciones que cruzaban estrecho de Ormuz, lo que llevó a Trump a prometer una represalia. Teherán informó antes de que un proyectil impactó en Piranshahr, elevando la preocupación del mercado.

"El tipo de cambio estuvo presionado por un entorno global de aversión al riesgo derivado del repunte en los precios del crudo, tras las declaraciones de Donald Trump sugiriendo represalias militares contra Irán", dijo Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

Recorta caída tras anuncio de la Fed

La Reserva Federal mantuvo su tasa de interés sin cambios en su anuncio de este miércoles, una ⁠decisión esperada por los analistas. La decisión fue dividida, con tres de los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) pidiendo una subida de 25 puntos base.

En su conferencia posterior al anuncio, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, dijo que si bien observa que el mercado ha reaccionado para descontar una política monetaria más restrictiva ante la falta de orientaciones, no están obligados a seguir lo que hacen los operadores.

"Tras el anuncio de la Fed y la conferencia de Kevin Warsh, el dólar estadounidense presentó una depreciación moderada que llevó a nuestra moneda a cotizar hacia la media móvil de 50 días a 17.41 unidades", destacó Juan Carlos Cruz Tapia, CEO de México Financiero.

Se esperan cifras clave en México

Los operadores locales esperan ahora un dato del Producto Interno Bruto (PIB) de México del segundo trimestre, mañana. "Si la cifra confirma la pérdida de dinamismo señalada por las calificadoras, el par mantendrá un sesgo alcista", añadió Felipe Mendoza de EBC.