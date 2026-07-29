Jubilados se manifiestan en Torre de Pemex contra tope a pensiones doradas

Jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) se manifestaron a las afueras de la Torre de Pemex en la Ciudad de México para exigir que se revierta la reforma constitucional del que topó las pensiones de ex altos mandos de confianza.

Como parte de la Alianza Nacional de Pensionados, que se creó en contra de la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión en marzo pasado, los manifestantes se concentraron alrededor de una hora sobre la calle Bahía de San Hipólito.

El vocero de la Alianza, Antonio Vega, quien también es jubilado de CFE, aseguró que se debe “corregir una reforma que nació con errores” y llamó al Congreso de la Unión a “demostrar que el Estado mexicano respeta derechos adquiridos”.

En abril, entró en vigor una reforma constitucional impulsada por el gobierno federal que imponía un tope de la mitad del salario de la presidenta Claudia Sheinbaum (67,145 pesos mensuales) a las pensiones de ex altos mandos de confianza de Pemex, CFE, LyFC, Banobras, Nafin y Bancomext.

No obstante, hace unos días se dio a conocer que la propia Consejera Jurídica del Ejecutivo federal, Luis María Alcalde, reconoció en un oficio que había una contradicción legal en la reforma impulsada por el gobierno por lo que el tope quedó fijado en la remuneración de ma presidenta (134,290 pesos al mes).

“Ahorita está en los medios que una parte del propio gobierno dice ‘Es un error’ y lo dejó por escrito. Y otra parte dice, ‘No, no hay error’. Entonces los invitamos a que se pongan de acuerdo.

“Pónganse de acuerdo, pero no para perjudicar, sino pensando en la progresividad y pensando en dar mejores condiciones. Nosotros hemos contribuido con el país durante décadas”, remarcó el vocero de la Alianza.

En ese sentido, dijo que el segundo transitorio del artículo 127 constitucional “pretende aplicar nuevas condiciones a derechos que ya estaban plenamente consolidados, generando efectos retroactivos que vulneran derechos adquiridos y debilitan uno de los pilares del Estado de Derecho”.

Por otro lado, el vocero señaló que desde que entró en vigor la reforma, a algunos pensionados ya se les ha comenzado a aplicar el tope de manera correcta, aunque resaltó que también ha habido casos de exfuncionarios a quienes les han pagado por debajo de los topes fijados en la reforma.

“A algunos sí se los han aplicado Algunos bien, otros mal. En un estado, de cada tres que les pagaron, a uno le pagaban mal. Al 33% se le pagó mal, menos del tope”, reclamó.