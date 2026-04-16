Ellison promueve fusión de Paramount y Warner Bros ante dueños de salas de cine

El presidente ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, prometió ⁠este jueves a los propietarios de salas de cine que la empresa mantendrá su compromiso de estrenar al menos 30 películas al año si ⁠las autoridades reguladoras aprueban la compra ⁠propuesta de Warner Bros Discovery por 110,000 millones de dólares.

Los operadores de salas de cine han expresado su escepticismo ante la promesa de Ellison y han pedido a las autoridades reguladoras que bloqueen el acuerdo.

"Quería mirar a cada uno de ustedes a los ojos y darles mi palabra: una vez que nos fusionemos con Warner Bros, vamos a producir un mínimo de 30 películas al año entre ambos estudios", dijo Ellison ante miles de propietarios de cines y ejecutivos que abarrotaban una sala en la convención CinemaCon de Las Vegas.

Ellison dijo que Paramount ya había demostrado su capacidad para aumentar la producción cinematográfica. La empresa, creada tras la fusión de Paramount Global y Skydance Media el pasado agosto, tiene previsto estrenar 15 películas este año, frente a las ocho de 2025.

Todas las películas se proyectarán en exclusiva en salas durante un mínimo de 45 días, afirmó Ellison, lo que provocó el aplauso del público. Los operadores de salas llevan ⁠tiempo presionando para que se establezca un ⁠mínimo de 45 días en ⁠todo el sector.

"La gente ‌puede especular todo lo que quiera, pero hoy estoy aquí para ⁠decirles personalmente que pueden contar con nuestro compromiso total", afirmó. "Y les demostraremos que lo ​decimos en serio".

A principios de esta semana, el director de la asociación sectorial Cinema United declaró en la convención que la fusión de Paramount y Warner Bros sería perjudicial para el sector del entretenimiento y para los consumidores.

"Por desgracia, la historia nos demuestra que la consolidación da lugar a ⁠una menor producción de películas para las salas de cine", dijo Michael O"Leary, presidente y director ejecutivo de Cinema United.