Estrellas de Hollywood firman carta abierta contra la fusión entre Paramount y Warner Bros

Más de 1,000 cineastas, actores y profesionales del sector ⁠firmaron una carta abierta en la que se oponen a la fusión propuesta de Warner Bros Discovery con Paramount Skydance, valorada en 110,000 ⁠millones de dólares, y advirtieron que ⁠reduciría la competencia y profundizaría la consolidación en el sector de los medios de comunicación de Estados Unidos.

Entre los firmantes de la carta se encontraban actores como Jane Fonda, Joaquin Phoenix y Mark Ruffalo, quienes señalaban que la fusión daría lugar a menos oportunidades para los creadores, presionaría los puestos de trabajo en todo el ecosistema de la producción, aumentaría los costos y reduciría las opciones para el público.

Paramount y Warner Bros no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La carta, publicada este lunes, afirmaba que las anteriores oleadas de consolidación ya han sometido a la industria a una gran presión, reduciendo el número de películas producidas y estrenadas y limitando la variedad de historias que reciben financiación y distribución.

La fusión propuesta entre Paramount y Warner Bros reuniría a dos de los mayores estudios y catálogos de contenidos de Hollywood, al tiempo que uniría las plataformas de streaming Paramount+ y ⁠HBO Max.

Las empresas tienen previsto fusionar ⁠sus servicios de streaming en una ⁠única plataforma.

"La carta ayuda a movilizar a los opositores al acuerdo y ⁠a unirlos bajo una causa común", afirmó Ross Benes, analista sénior de eMarketer. "Pero es poco probable que la carta en sí misma contribuya a que el acuerdo sea rechazado".

Se espera que los reguladores de Estados Unidos y Europa examinen minuciosamente el acuerdo, sopesando su impacto en los consumidores y en la comunidad creativa. El fiscal general de California, Rob ⁠Bonta, ha declarado que el estado está investigando la transacción y que será "riguroso" en su revisión.