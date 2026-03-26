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Accionistas de Warner Bros Discovery votarán el acuerdo con Paramount el 23 de abril
Los accionistas de Warner Bros Discovery votarán el 23 de abril sobre su fusión prevista, valorada en 110,000 millones de dólares, con Paramount Skydance, según informó este jueves el Wall Street Journal.
Los accionistas de Warner Bros Discovery votarán el 23 de abril sobre su fusión prevista, valorada en 110,000 millones de dólares, con Paramount Skydance, según informó este jueves el Wall Street Journal.
El visto bueno de los inversores impulsaría el acuerdo, pero seguiría enfrentándose a un intenso escrutinio por parte de las autoridades de competencia estadounidenses y europeas, que deben evaluar si la entidad resultante aumentará los precios para los clientes o perjudicará a la competencia.
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Paramount ha apostado por cerrar el acuerdo rápidamente, prometiendo pagar a los accionistas de Warner Bros una "comisión por demora" trimestral de 25 centavos por acción a partir de octubre si el acuerdo no se ha cerrado.
Warner Bros y Paramount no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.