Accionistas de Warner Bros Discovery votarán el acuerdo con Paramount el 23 de abril

⁠Los accionistas de Warner Bros Discovery ⁠votarán el 23 de abril sobre su fusión prevista, valorada ⁠en 110,000 millones ⁠de dólares, con Paramount Skydance, según informó este jueves el Wall Street Journal.

El visto bueno de los inversores impulsaría el acuerdo, pero seguiría enfrentándose a un intenso escrutinio por parte de las autoridades de competencia estadounidenses y europeas, que deben evaluar si la entidad resultante aumentará los precios para los clientes o perjudicará a la competencia.

Paramount ha apostado por cerrar el acuerdo rápidamente, prometiendo pagar a los accionistas de ⁠Warner Bros una "comisión por ⁠demora" trimestral ⁠de 25 centavos por acción a ⁠partir de octubre si el acuerdo no se ha cerrado.

Warner Bros y Paramount no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.