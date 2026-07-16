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Hinchas argentinos agotan pasajes aéreos a EU para ver la final del Mundial 2026 contra España
El domingo el actual campeón enfrentará a España por el título del mundo en Nueva Jersey, lo que acentuó el usual fanatismo de los argentinos por el futbol, que no han escatimado en gastos para ver a su selección.
Los hinchas argentinos agotaron el jueves los pasajes a Estados Unidos a ver la final de la Copa del Mundo contra España, que la empresa local Aerolíneas Argentinas puso en venta luego de que la albiceleste venciera a Inglaterra en la semifinal.
El domingo a las 19:00 GMT, el actual campeón enfrentará a España por el título del mundo en Nueva Jersey, lo que acentuó el usual fanatismo de los argentinos por el futbol, que no han escatimado en gastos para ver a su selección.
La aerolínea dispuso en la noche del miércoles dos vuelos especiales a Nueva York, con valores muy superiores a los usuales: 5,000 dólares el pasaje en clase turista y 10,000 dólares en ejecutiva, según un portavoz de la compañía.
"Se agotaron", respondió a la consulta de Reuters el vocero, quien agregó que también se vendieron todos los pasajes disponibles a Miami, ciudad que podría usarse para alcanzar luego Nueva Jersey.
En el sitio web de Aerolíneas Argentinas aparecen agotados todos los vuelos a Nueva York hasta el martes 21 de julio.
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En otro partido emocionante, Argentina derrotó el miércoles 2-1 a Inglaterra sobre el final del tiempo reglamentario, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, y de Anthony Gordon para los británicos.
Con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, España venció el martes 2-0 a Francia, el otro gran favorito para alzarse con la Copa, que se definirá el domingo en un cotejo que se prevé muy parejo.