Hinchas argentinos agotan pasajes aéreos a EU para ver la final del Mundial 2026 contra España

Los hinchas argentinos agotaron el jueves los pasajes ⁠a Estados Unidos a ver la final de la Copa del Mundo contra España, que la empresa local Aerolíneas ⁠Argentinas puso en venta luego ⁠de que la albiceleste venciera a Inglaterra en la semifinal.

El domingo a las 19:00 GMT, el actual campeón enfrentará a España por el título del mundo en Nueva Jersey, lo que acentuó el usual fanatismo de los argentinos por el futbol, que no han escatimado en gastos para ver a su selección.

La aerolínea dispuso en la noche del miércoles dos vuelos especiales a Nueva York, con valores muy superiores a los usuales: 5,000 dólares el pasaje en clase turista y 10,000 dólares en ejecutiva, según un portavoz de la compañía.

"Se agotaron", respondió a la consulta de Reuters el vocero, quien agregó que también se vendieron todos los pasajes disponibles a Miami, ciudad que podría usarse para alcanzar luego Nueva Jersey.

En el sitio ⁠web de Aerolíneas Argentinas aparecen ⁠agotados todos los vuelos a ⁠Nueva York hasta el martes 21 de julio.

En otro partido ⁠emocionante, Argentina derrotó el miércoles 2-1 a Inglaterra sobre el final del tiempo reglamentario, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, y de Anthony Gordon para los británicos.

Con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, España venció el martes 2-0 a Francia, el otro gran favorito para ⁠alzarse con la Copa, que se definirá el domingo en un cotejo que se prevé muy parejo.