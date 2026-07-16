Estrategia de seguridad estatal disminuye feminicidio en 66.7%: Armenta Mier

El gobierno estatal refuerza la protección de las mujeres con los Centros LIBRE Casas Carmen Serdán, en sintonía con la estrategia nacional que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

La coordinación con la Fiscalía General del Estado consolida resultados con reducciones en delitos de alto impacto durante el primer semestre de 2026.

CIUDAD DE MÉXICO.- La coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia permite resultados contundentes en Puebla, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, al destacar que delitos de alto impacto, como el feminicidio, registran una disminución durante el primer semestre de 2026. Subrayó que la entidad se suma con firmeza a la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para combatir este delito y reafirmó que la protección de las mujeres constituye una prioridad para su administración.

Armenta Mier señaló que el Gobierno del Estado brinda atención integral a las mujeres a través de los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) Casas Carmen Serdán, además de mantener mecanismos de coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) para ofrecer refugio, atención especializada y acompañamiento.

Destacó que estos espacios cuentan con médicas legistas, investigadoras, peritas y personal especializado, lo que ha permitido el inicio de miles de carpetas de investigación contra agresores que durante años permanecieron en la impunidad.

Afirmó que su administración comprende la importancia de garantizar la seguridad de las y los poblanos mediante acciones coordinadas y con pleno acceso a la justicia para las víctimas.

Como parte de esta visión, el gobierno estatal alinea sus acciones a los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, así como la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con el propósito de preservar la paz y proteger a la población.

Al respecto, la fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, el feminicidio disminuyó 66.7 por ciento, resultado que atribuyó al funcionamiento de las Casas Carmen Serdán y a la descentralización de la Fiscalía. Indicó que estos espacios fortalecen la confianza de las mujeres al ofrecer atención integral y un entorno seguro.

La titular de la FGE detalló que también disminuyeron otros delitos de alto impacto: robo de vehículo 25.2 por ciento; robo de vehículo con mercancía 23.4 por ciento; homicidio doloso 21.5 por ciento; secuestro 61.5 por ciento; extorsión 30.5 por ciento; desaparición de personas 12.8 por ciento; privación ilegal de la libertad 27.3 por ciento; lesiones dolosas 12.1 por ciento; robo a comercio 9.3 por ciento; robo a transeúnte 1.8 por ciento; robo en motocicleta 1.5 por ciento; robo a casa habitación 0.8 por ciento; robo al interior de vehículo 10.6 por ciento; robo de mercancía 35.6 por ciento y homicidio culposo 23.4 por ciento.

Asimismo, reportó reducciones en lesiones culposas de 8.2 por ciento; recuperación de vehículos con reporte de robo de 28.2 por ciento; tentativa de robo de 27.8 por ciento y tentativa de homicidio doloso de 8.3 por ciento. La fiscal afirmó que estos resultados reflejan la coordinación permanente entre el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado para fortalecer la seguridad y el acceso a la justicia en Puebla.