Sheinbaum se reúne con empresarios japoneses en Palacio Nacional para conversar sobre inversiones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional al presidente del Comité Económico México-Japón, Seiji Kuraishi, para conversar sobre inversiones.

La mandataria detalló a través de su cuenta de la red social X que a la reunión también acudieron integrantes de la Federación Empresarial de Japón y el embajador Kozo Honsei.

“En nuestro país existen mil 600 empresas japonesas que generan 350 mil empleos directos”, destacó Sheinbaum.

En el encuentro, la jefa del ejecutivo estuvo acompañada por el canciller Roberto Velasco, la secretaria de Energía, Luz Elena González, el secretario de Economía Marcelo Ebrard, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, entre otros miembros de su gabinete.

Antes de su visita a Palacio Nacional, los representantes de la Federación Empresarial del Japón (KEIDANREN) y de la embajada del Japón en México se reunieron con el secretario de Economía para dar seguimiento a 39 proyectos de inversión nipones.

La delegación nipona destacó la importancia de trabajar en conjunto para fortalecer la presencia de empresas japonesas en México. El secretario Ebrard reiteró el compromiso de mantener un diálogo permanente, facilitar las inversiones y fortalecer la competitividad y las cadenas de valor en México.

(Con información de Roberto Morales.)