Peso mexicano se deprecia por fortalecimiento del dólar en mercado atento a Oriente Medio

El peso mexicano retrocedió frente al dólar en la jornada de este jueves. La divisa local se depreció mientras los inversionistas reducían posiciones de riesgo ante el agravamiento de las tensiones militares en Oriente Medio y sólidos datos económicos en Estados Unidos.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.4223 unidades por dólar. Contra un registro de 17.3853 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significo para la moneda una pérdida de 3.70 centavos, equivalentes a 0.21 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.4606 unidades y un nivel mínimo de 17.3788. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, subía 0.29% a 100.76 puntos.

Preocupación por Oriente Medio

El peso perdió terreno en línea con otras divisas de la región mientras los operadores seguían atentos a las noticias sobre la guerra en Oriente Medio. Los intensos ataques aumentaron las preocupaciones por un alza en la inflación y alzas a la tasa de la Reserva Federal.

Además, el gobierno de Irán declaró este jueves que el estrecho de Ormuz era una "línea roja" inviolable y advirtió de que, si Estados Unidos cumple su amenaza de ataca la infraestructura energética iraní, Irán respondería contra infraestructuras de la región del golfo Pérsico.

"La intensificación de los ataques en el estrecho de Ormuz ha aumentado significativamente la prima de riesgo geopolítico", destacó Monex Grupo Financiero en una nota de análisis. El peso podría oscilar entre 17.41 y 17.46 unidades el resto del día, anticipó en su reporte.

Indicadores y tasas en EU

A la par, se conoció que cayó el número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo la semana pasada, lo que apunta a una estabilidad continua del mercado laboral. Las ventas minoristas aumentaron moderadamente el mes pasado en Estados Unidos.

En este contexto, la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, llamó públicamente a realizar una subida de tasas de interés, lo que podría terminar en una decisión dividida en la próxima reunión del banco central, que tendrá lugar dentro de poco menos de dos semanas.