Donald Trump dice que a Estados Unidos le iría mejor sin el T-MEC

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que a Estados Unidos le iría mejor sin el tratado de comercio que tiene vigente con México y Canadá (T-MEC) y que preferiría no firmar uno nuevo, pero agregó que estaba abierto a hacerlo.

"Preferiría no tener el acuerdo, pero quizá lo firme", dijo Trump a los periodistas en Francia. "Nos va mejor como país si no tenemos un acuerdo".

Los tres países deben aprobar la renovación de su acuerdo actual antes del 1 de julio o manifestar su intención de abandonar el pacto, un proceso que llevaría 10 años y daría tiempo para introducir modificaciones.

La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) tiene esta semana en Washington conversaciones con México centradas en la agricultura y en la "igualdad de condiciones", y está prevista una tercera ronda en Ciudad de México durante la semana del 20 de julio.

Los grupos agrícolas instan a Trump a prorrogar el T-MEC por otros 16 años con productos agrícolas libres de aranceles, disposiciones reforzadas para el maíz transgénico y el acceso al etanol en México, así como un mejor acceso al mercado lácteo canadiense, en gran medida cerrado.

Los fabricantes de automóviles también están presionando para que se conceda una prórroga.

"México y Estados Unidos parecen comprender que la fabricación y el comercio de automóviles en América del Norte se encuentran actualmente en desventaja competitiva frente a otros países productores de automóviles que cuentan con acuerdos de comercio recíproco, y que la revisión y renovación del T-MEC supone una oportunidad para abordar esta situación", dijo Matt Blunt, que dirige un grupo en el que están representadas General Motors, Ford Motor y Stellantis.

El T-MEC, en vigor desde hace seis años, y el acuerdo que lo precedió han creado una economía norteamericana altamente integrada, que sustenta un comercio trilateral anual de casi 1.6 billones de dólares, pero su futuro depende de las negociaciones que se desarrollen en los próximos meses.