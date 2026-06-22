Dr. Simi apuesta por la industria del entretenimiento; anuncia su segunda colaboración con Disney

Grupo Por Un País Mejor (GPUPM), propietario de Farmacias Similares, avanza en la diversificación de su negocio, más allá del sector farmacéutico, hacia la industria del entretenimiento a través del icónico personaje Dr. Simi, con una estrategia que incluye colaboraciones, mercancía licenciada y nuevas experiencias para los consumidores.

"El Grupo se ha diversificado. Estamos haciendo esfuerzos y tomando diferentes rutas que han sido exitosas con el Doctor Simi que ya engloba mucho más que solo una farmacia, ya no solamente vendemos medicamentos, sino mucho más que eso, ya estamos también en el entretenimiento", explicó Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de (GPUPM).

Recordó que la diversificación del Grupo incluye, ademas de la cadena de farmacias, negocios como veterinarias, cafeterías y la venta de mercancía oficial, entre ella los llamados "simipeluches", productos que han registrado buenos resultados tanto en México como en Estados Unidos, particularmente en su tienda de Hollywood, además de nuevos mercados que están explorando, como Japón.

En la vertical del entretenimiento se concentra la colección de Dr. Simi y los souvenirs de la marca, como parte de la expansión del personaje más allá del negocio farmacéutico, explicó en entrevista tras el anuncio de la colaboración entre Farmacias Similares y Disney para lanzar una colección inspirada en Toy Story, con Dr. Simi Woody y Dr. Simi Buzz Lightyear.

El también director general de Farmacias Similares, explicó que todavía es difícil determinar qué porcentaje representará el negocio de entretenimiento para la empresa, ya que dependerá de la respuesta de los consumidores.

"Es difícil saberlo porque mientras la gente siga confiando en nosotros y demostrando esa lealtad y ese cariño, vamos a seguir creciendo, así que dependemos del consumidor, de nuestros clientes y de la gente", manifestó Víctor González Herrera.

No obstante, agregó que el Grupo también ha llevado al Dr. Simi al mundo del entretenimiento con nuevas experiencias, como la atracción inmersiva "Vuela México por el Mundo", en Aztlán Parque Urbano, y una montaña rusa en Six Flags, ambas en la Ciudad de México.

Además, mencionó que el icónico personaje contará con su propia película animada y, además, ha concretado colaboraciones con empresas como Warner Bros., con la incorporación de personajes inspirados en los superhéroes de DC al universo Simi.

"Estamos haciendo diferentes esfuerzos en el entretenimiento porque es importante enaltecer a un personaje 100% mexicano que representa cosas tan positivas en un mundo como lo tenemos el día de hoy. Es súper importante hacer esto y unificar a las personas", subrayó.

Fortalece su vertical de entretenimiento con Disney

Víctor González Herrera comentó que la colaboración inspirada en Toy Story, con los personajes Dr. Simi Woody y Dr. Simi Buzz Lightyear, representa la segunda alianza con Disney.

Los productos fueron elaborados por CINIA, una fábrica externa a Grupo Por Un País Mejor, donde 90% de los colaboradores son personas con algún tipo de discapacidad.

Esta alianza busca unir los valores de GPUPM, como la bondad, la generosidad y el amor al prójimo, con los personajes de Disney, los cuales también representa al Dr. Simi.

La colección de simipeluches son de edición limitada, ya que contarán solo con 40,000 unidades de cada personaje y se comercializarán en todo México, a traves de la cadena de farmacias del Grupo.

Alfonso Cortina, director y Country Leader & Retail de The Walt Disney Company México, explicó que este lanzamiento coincide con el estreno de Toy Story 5, una nueva entrega que busca atraer a adultos, niños y a una nueva generación que verá por primera vez en el cine la película que fue lanzada por primera vez hace 30 años.

Abundó que Toy Story es la propiedad más importante de Pixar en la categoría de productos de consumo y destacó que, a diferencia de otros mercados donde los productos desaparecen cuando termina una película, en México se mantienen.

Explicó que el mercado mexicano ocupa un lugar especial a nivel mundial para la marca y que las historias de amistad, trabajo en equipo y colaboración han conectado con el público mexicano, que ha adoptado a personajes como Woody, Buzz y Jessie como parte de su cultura.

Añadió que la colaboración con Farmacias Similares forma parte de una relación que inició con Star Wars, con Dr. Simi como Jedi, y que con el estreno de Toy Story 5 decidieron retomar esta alianza.

"La colaboración con Farmacias Similares tiene muchos elementos. Uno es cómo conecta Dr. Simi con la cultura mexicana, con el consumidor mexicano y también toda la parte social, con CINIA todo lo que se desarrolla y el apoyo que da, también es un pilar importante para estar con ellos y para trabajar juntos", añadió.