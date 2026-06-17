"Toy Story 5" aborda las tensiones tecnológicas y las dificultades de las preadolescentes

Para la actriz Joan Cusack, que pone voz a la vaquera animada Jessie en "Toy Story 5", de Disney, era importante que la película contara una historia diferente, centrada en las experiencias de las niñas.

"Al fin y al cabo, somos la mitad de la población", dijo a Reuters.

Cusack destacó el valor de las historias contadas desde una perspectiva femenina, afirmando que aportan una profundidad emocional distintiva.

"Las historias de chicas son geniales porque ofrecen un punto de vista diferente. Si se hacen bien, son emocionantes. Creo que es real", añadió la actriz.

Junto a Cusack, los veteranos de la saga Tom Hanks y Tim Allen regresan como los juguetes Woody y Buzz Lightyear.

En esta nueva entrega, los juguetes se enfrentan a una nueva amenaza: el auge de los dispositivos electrónicos, que los sustituyen cada vez más en la vida de los niños.

En el centro de la trama está Bonnie, una niña que se siente presionada a cambiar sus juguetes por una tableta de alta tecnología llamada Lilypad, a la que pone voz Greta Lee, para encajar en un grupo crítico de su clase de baile.

El conflicto desencadena un viaje emocional para Jessie, que apoya a Bonnie al tiempo que se cuestiona su propio lugar en un mundo dominado por la tecnología.

"Toy Story 5", dirigida por Andrew Stanton y coescrita por Stanton y Kenna Harris, es la quinta entrega de la popular franquicia de Pixar y la secuela de "Toy Story 4", dirigida por Josh Cooley.

Estreno con altas expectativas de taquilla

Se prevé que la película consiga el mejor estreno en taquilla nacional de la franquicia, con una recaudación estimada para el fin de semana de estreno de entre 150 y 175 millones de dólares, según Paul Dergarabedian, director de análisis de medios de Rentrak, una empresa global de medición e investigación al servicio de la industria del entretenimiento.

Daniel Loria, vicepresidente de estrategia de contenidos y director editorial de Boxoffice Pro, prevé igualmente una recaudación inicial de entre 150 y 175 millones de dólares. Afirmó que "Toy Story 5" podría convertirse en una de las películas más taquilleras de 2026 y superar potencialmente los 500 millones de dólares en el mercado nacional, lo que supondría un nuevo récord para la franquicia.

La franquicia es vital para Disney, que depende de la popularidad de sus historias y personajes para atraer visitantes a sus parques temáticos, vender productos derivados y fomentar el uso de su servicio de streaming Disney+. Las películas de "Toy Story" han recaudado unos 3,000 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, según Rentrak.

Tim Allen dijo que le sorprendió lo mucho que le había conmovido la película cuando la vio por primera vez.

"Fue espeluznante verla como adulto", dijo a Reuters, explicando que los temas de acoso escolar que aborda la película le tocaron la fibra sensible como padre.

Para Tom Hanks, el atractivo perdurable de la franquicia reside en la compasión que los juguetes sienten los unos por los otros.

"Formar parte de este grupo —amigos que harían cualquier cosa por los demás siempre que fuera necesario— es algo muy poderoso", dijo el dos veces ganador del Óscar.

"No hay celos. Puede que haya confusión, pero siempre se cuidan entre ellos. Y el hecho de que esta sea la historia de Jessie, y ella acuda a nosotros y diga: 'Necesito vuestra ayuda', hace que estemos ahí para ella".

"Toy Story 5" llega a los cines de México este jueves 18 de junio.