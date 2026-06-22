Universidad Anáhuac se integra al nodo de salud del sur de la Ciudad de México

Con el objetivo de atender la alta demanda de servicios de salud, profesionalización institucional y educación especializada, la Universidad Anáhuac inauguró recientemente su nuevo campus en la alcaldía Tlalpan. El proyecto se inserta de manera estratégica en una de las zonas con mayor concentración hospitalaria y de infraestructura médica de toda América Latina.

Este nuevo espacio busca integrarse de forma directa y orgánica al ecosistema clínico del sur de la Ciudad de México, el cual destaca por una densidad de infraestructura médica única. Al albergar a 9 de los 12 institutos públicos de salud del país, así como a importantes complejos hospitalarios privados y una red de laboratorios farmacéuticos que se extiende por la zona, se convierte en el escenario idóneo para este despliegue académico.

Ceremonia de apertura de la Universidad Anáhuac Campus Tlalpan.Foto EE: Cortesía

Un modelo basado en tres ejes estratégicos

En entrevista, Juan Carlos Tirado, director del Centro de Educación Continua de la Universidad, detalló que el diseño académico y la visión social de esta nueva sede se sostienen firmemente sobre un triple enfoque estructurado para impactar de manera transversal a diferentes sectores de la población.

Además, el campus fue diseñado minuciosamente para responder a la vorágine de cambios tecnológicos y científicos que están transformando la atención médica moderna a través del lifelong learning (aprendizaje a lo largo de la vida).

Señala que su oferta educativa contará con áreas de vanguardia y programas diseñados mediante análisis prospectivos del mercado y las tendencias globales, tales como inteligencia artificial aplicada a la salud, biotecnología farmacéutica y nutrición deportiva. Esto responde a la transición tecnológica de los centros hospitalarios.

En octubre se dará inicio formal a los primeros dos programas de maestría de la sede: la maestría en administración e instituciones de salud, orientada a resolver las complejas necesidades de gestión del sistema de salud actual, y la maestría en educación con enfoque en salud.

Por otro lado, la gran apuesta de esta sede para el inicio de 2027 es el lanzamiento de la licenciatura en enfermería (sujeto a la finalización de los trámites ante las autoridades regulatorias). Este programa surge ante la escasez real de personal de enfermería en el país, buscando egresar profesionales altamente capacitados.

Finalmente para enriquecer el proceso de aprendizaje, la universidad ya cuenta con convenios firmados y en proceso de formalización con los grandes institutos públicos y hospitales privados de la zona. Esta vinculación bidireccional permitirá que los alumnos de últimos semestres realicen prácticas profesionales y servicio social en entornos reales, bajo la supervisión constante de docentes. A su vez, los trabajadores de estos centros médicos podrán acceder a los programas de formación continua de la Anáhuac.

Clínicas abiertas a la comunidad

El segundo pilar busca tangibilizar el compromiso de la universidad con su entorno social, funcionando como un brazo de apoyo comunitario que devuelve a la sociedad parte de lo recibido. Para cumplir esta meta, el campus implementará un modelo de clínicas de salud de primer contacto abiertas tanto a la población universitaria como al público en general, operando en un horario extendido de 08:00 a 18:00 horas.

Para el mes de agosto se proyecta la apertura de tres áreas clínicas: Una de atención Odontológica, una clínica de Nutrición y una clínica especializada en Rehabilitación y Ortopedia. En estos espacios, los alumnos avanzados aplicarán sus conocimientos teóricos en pacientes reales.

También el campus albergará de forma prioritaria el programa Anáhuac Senior. Dirigido a personas mayores de 55 años, este programa se basa en la convicción de que una vejez plena está ligada directamente a la estimulación intelectual, la actividad física y el mantenimiento de la independencia.

Bajo un formato de membresía que incluye un número determinado de horas académicas, los participantes podrán integrarse a trayectorias formativas como "Mi vida en la madurez", clases de historia y de arte. La oferta se complementa con talleres prácticos de pintura, fotografía y baile.

Impacto a mediano plazo

El desarrollo de la infraestructura del campus está proyectado con una visión de crecimiento modular a cinco años, un periodo corto para los tiempos académicos debido a los estrictos procesos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero necesario ante la velocidad de los cambios actuales.

Actualmente, el campus cuenta con instalaciones que permiten albergar simultáneamente a 800 personas. No obstante, dispone de reservas de espacio físico listas para ser acondicionadas conforme crezca la demanda, lo que elevará la capacidad de atención a 1,200 personas al mismo tiempo en el mediano plazo.

Para maximizar el uso de estas instalaciones, la universidad implementará una programación académica escalonada por ventanas de horario según el perfil de los alumnos, este esquema de optimización del espacio busca generar impacto real para la población atendida en el campus. Para potenciar este alcance, las autoridades universitarias confirmaron que se encuentran en pláticas muy avanzadas para firmar un convenio de colaboración mutua con la alcaldía Tlalpan, consolidando formalmente al nuevo campus como un nodo estratégico de salud, prevención y desarrollo humano para todo el sur de la Ciudad de México.

nelly.toche@eleconomista.mx