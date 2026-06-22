Captación de lluvia transforma comunidades rurales

El acuerdo entre Liquid I.V. e Isla Urbana busca fortalecer la seguridad hídrica en comunidades de Oaxaca, mediante sistemas de captación de lluvia y soluciones sustentables de largo plazo. La iniciativa responde a una crisis de acceso al agua en México, donde en Oaxaca solo el 29.2% de las viviendas cuenta con agua dentro del hogar, y 368 de 570 municipios enfrentan sequía.

Durante 2025, el proyecto benefició a más de 700 personas en cinco municipios. Se instalaron sistemas en 13 comunidades, incluyendo 15 viviendas, un centro comunitario y siete escuelas. En total, se completaron 23 sistemas domésticos y se entregaron 60 filtros de purificación que permiten mejorar la calidad del agua, con un potencial de captación de 1.7 millones de litros anuales.

La tecnología de captación utiliza techos como superficie de recolección, canaletas que dirigen el agua hacia un separador de primeras lluvias llamado Tlaloque, el cual descarta impurezas iniciales para usos no potables como limpieza y riego. Posteriormente, el agua se almacena y se clora para su uso doméstico, con filtración adicional para consumo humano.

El impacto del proyecto se refleja en la reducción del acarreo de agua, el ahorro económico y la mejora en salud y condiciones de vida en comunidades rurales. Para 2026, se prevé la instalación de 29 nuevos sistemas, con una capacidad de hasta 2.25 millones de litros anuales, beneficiando a más de 1,000 personas adicionales.

La estrategia incorpora educación ambiental y participación comunitaria, fortaleciendo la conciencia sobre el cuidado del agua y el uso responsable del recurso. Los Comités de Lluvia lideran el mantenimiento de los sistemas y promueven prácticas sostenibles en sus comunidades.

Entre los indicadores de impacto destacan el acceso constante al agua de calidad, el ahorro en compra de pipas y la mejora en calidad de vida derivada del ahorro de tiempo en traslado y gestión del recurso.

De cara al futuro, la alianza entre ambas organizaciones busca escalar el modelo de captación de lluvia como solución replicable en otras regiones del país, consolidando un enfoque de seguridad hídrica basado en tecnología, comunidad y sostenibilidad.

En 2026, la alianza ampliará su alcance en Oaxaca con nuevas escuelas de lluvia y sistemas domésticos, reforzando la capacitación técnica y la entrega de filtros de purificación para comunidades prioritarias. El objetivo es consolidar un modelo integral de acceso al agua que combine infraestructura social educación ambiental y resiliencia comunitaria de largo plazo sostenible y escalable en el tiempo local.