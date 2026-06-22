Bernardo Arévalo descarta operaciones militares de EU contra el crimen organizado en Guatemala

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, descartó operaciones militares de Estados Unidos contra el crimen organizado en su país, como la ejecutada recientemente en Venezuela contra un delincuente de alto perfil, según una entrevista este lunes con la AFP.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró hace una semana a la cadena CBS que su país podría desplegar en Guatemala y Ecuador acciones militares como la que dio muerte en Venezuela a Héctor Guerrero, jefe de la banda criminal Tren de Aragua.

Sin embargo, Arévalo aclaró que la Constitución guatemalteca "no permite la operación, la conducción de operaciones militares conjuntas" con fuerzas armadas extranjeras.

Estadounidenses "operando militarmente, portando armas (...) la ley no lo permite", dijo el mandatario en Panamá, al descartar esa posibilidad.