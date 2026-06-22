Expectativas de inflación ceden, pero ven estancada a la economía: Encuesta de Citi

Solo uno de los 35 analistas consultados por Citi espera una inflación menor de 4 por ciento. Se trata de Signum Research, que anticipa una variación de 3.45% en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) al cierre del año. Este pronóstico se encuentra fuera de la expectativa media que tiene el mercado en 4.23 por ciento.

De acuerdo con la información arrojada por la Encuesta de Citi, la media de los 35 analistas consultados considera que la inflación volverá a rebasar este año el objetivo puntual que tiene Banco de México, de una variación anual de 3% y poco más del 97% de los entrevistado proyecta que se ubicará por arriba del intervalo de variabilidad permisible, que es de 4 por ciento.

La expectativa media de inflación en 4.23% incorpora un ajuste a la baja desde el 4.35% que esperaban al iniciar junio, pero sigue por arriba del 4% que proyectaron en el arranque del año.

En el detalle de la información se puede ver que hay nueve analistas que anticipan una inflación mayor a 4.50% y entre ellos destaca Actinver con la expectativa más alta en 4.80 por ciento.

Junto con ellos están BNP Paribas, que proyecta una variación de 4.70% en la inflación; HSBC, que la tiene en 4.66%; GBM y Credicorp Capital, que coinciden en esperar una fluctuación de 4.60%; Bank of America que anticipa 4.54% y Bradesco que prevé 4.50% en el indicador.

Y un PIB estancado en 1.1%

Acerca del PIB, la expectativa media de crecimiento que tiene el mercado, según la información recabada por CITI, ve a la economía mexicana con un avance de 1.1% que es similar al pronóstico que tenían el 20 de mayo.

Esta proyección sobre la actividad económica contrasta con el 1.2% que previeron para este año en la encuesta del arranque de mes, pero sigue debajo del 1.3% que proyectaron los analistas entrevistados por la firma en enero.

Para ponderar esta expectativa de crecimiento que tiene el sector privado basta recordar que es inferior del pronóstico ajustado por la Secretaría de Hacienda, que espera un crecimiento promedio de 2.3 por ciento. Y se encuentra alineada al punto medio que prevé el Banco de México; expectativa que se encuentra dentro del rango revisado por el banco central, que el 6 de junio proyectó entre 0.5% y 1.7 por ciento.

Si hacemos un acercamiento al detalle de los pronósticos por especialista consultado, se puede ver que entre los 35 grupos de análisis consultados, nueve consideran que no hay elementos para anticipar un crecimiento siquiera de 1% para el PIB en este año.

Entre estos nueve expertos que destacan por tener las previsiones más bajas, cuatro que anticipan un avance del PIB de 0.8% ( Banca Mifel; Bank of America; Bradesco BBI; UBS y XP Investment).

Tres más estiman un avance de 0.9% (Santander México; Oxford Economics y Natixis) y uno solo, Scotiabank espera un avance de 0.7 por ciento.

Y en el extremo tres de los 35 analistas consultados coinciden en esperar un crecimiento de 1.5 por ciento. Se trata de BNP Paribas; Bx+; Bankaool; y GBM.

Cabe destacar que Actinver, que tiene la expectativa más alta de inflación, es uno de los 24 que proyectan un crecimiento del PIB de 1% o mayo. Específicamente, Actinver proyecta que la economía conseguirá un avance d 1.2% este 2026.

Tasa sin cambio en 6.50% y el próximo ajuste sería recorte

Con una crecimiento promedio en 1.1% y una inflación en 4.23%, los analistas consultados consideran que este año el Banco de México mantendrá la tasa sin cambio en 6.50%, tal como se encuentra ahora.

Solo siete especialistas de los 35 consultados precisó cuando anticipan un próximo movimiento. Dos de ellos esperan recorte de 0.25 puntos en diciembre de este año; cinco proyectan movimientos en 2027 y dos de ellos, Natixis y Scotiabank, ven alza de 25 puntos en noviembre y octubre respectivamente.

Para el próximo año, anticipan en promedio un crecimiento de 1.8% para el PIB y una inflación en 3.80% y siguen esperando que la tasa se mantendrá sin cambio en 6.50 por ciento.