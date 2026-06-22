Jefe negociador iraní afirma que el estrecho de Ormuz será administrado por Teherán

El jefe negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó el lunes que las condiciones en el estrecho de Ormuz no volverán a ser las mismas que antes de la guerra y que esa vía será "administrada" por su país, informó un medio estatal.

"Todos deben saber que la administración del estrecho de Ormuz nunca volverá a ser lo que era antes de la guerra", aseguró el funcionario iraní, quien lidera las negociaciones con Estados Unidos para poner fin permanente al conflicto en Oriente Medio, citado por la agencia Irna.

"Por supuesto, se respetarán las normas internacionales, pero Irán administrará el estrecho de Ormuz", zanjó.