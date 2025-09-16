Farmacias Similares se expande en Estados Unidos en alianza con CVS Pharmacy

Farmacias Similares, una cadena con más de 10,500 sucursales en México, Colombia y Chile, anunció expansión al mercado de Estados Unidos con la venta de productos Dr. Simi, en alianza con CVS Pharmacy, buscando atender las necesidades de la población hispana.

En un comunicado, informó que los artículos se venderán primero en las farmacias CVS de Las Vegas, Nevada, y a finales de este año se expandirán a California, Texas y en otras localidades.

Añadió que, a través de exhibidores del Dr. Simi, ofrecerán desde suplementos y productos de venta libre (OTC) hasta artículos de cuidado personal, cosméticos y los Simipeluches de la marca.

“El Dr. Simi ha sido amigo y aliado de millones de personas en Latinoamérica, y ahora estará aquí para servir y conectar con familias en todo Estados Unidos”, dijo el presidente ejecutivo de Farmacias Similares, Víctor González Herrera.

“Es más que un logro empresarial: se trata de llevar nuestra misión de bienestar asequible a nuevas comunidades (uniendo) fuerzas con CVS Pharmacy”, añadió.

El vicepresidente Asociado de Estrategia Hispana de CVS Health, Alfredo Martínez, expresó que la colaboración con Farmacias Similares se ajusta al plan de la cadena estadounidense para adaptar su oferta de productos a las necesidades de los hispanos.

“Nos enfocamos siempre en asegurarnos de satisfacer las necesidades de las comunidades a las que servimos, incluyendo las marcas que ofrecemos en las farmacias CVS2, agregó.

Según la cadena de farmacias en México, el plan de crecimiento en Estados Unidos es seguir con su entrada a California y Texas, para luego extender su presencia en otros estados con mayor población hispana, como Arizona, Florida, Illinois y Nueva York.

Este anuncio se da luego de que Farmacias Similares puso en marcha su tienda en línea dirigida al mercado estadounidense (www.drsimi.com) el pasado 12 de marzo. Además, también está presente con la tienda insignia Similandia, ubicada en Los Ángeles.