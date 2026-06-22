Partido Francia vs. Irak se reanuda tras más de dos horas de suspensión por alerta de tormenta

El partido del Mundial entre Francia e Irak en Filadelfia se reanudó este lunes tras una suspensión de más de dos horas debido a una alerta de tormenta severa en el estadio.

Ya sin lluvia, los equipos reiniciaron el juego a las 20:00 locales (00:00 GMT del martes), una vez que las autoridades dieron por superado cualquier riesgo por cuenta del mal clima en esta ciudad del este de Estados Unidos.

El cotejo correspondiente a la segunda jornada del Grupo I fue suspendido oficialmente cuando los equipos ya se habían retirado al vestuario, luego de que el árbitro canadiense Drew Fischer decretó el final del primer tiempo. Retomaron el cotejo para el arranque del segundo tiempo.

Francia ganaba 1-0 con un riendazo de zurda de Kylian Mbappé (14') desde el borde de una de las áreas del colmado estadio Lincoln Financial Field, con capacidad para más de 65,000 espectadores.

La fuerte lluvia apareció en el encuentro poco más de veinte minutos después de que el capitán galo abrió la cuenta.

Según la normativa vigente en Estados Unidos, cualquier evento al aire libre puede ser retrasado al menos media hora si se detectan relámpagos en un radio de 13 km.

Las interrupciones de los partidos en la Copa del Mundo preocupaba a organizadores, entrenadores y jugadores antes del comienzo del torneo, a raíz de las numerosas suspensiones ocurridas durante el Mundial de Clubes del año pasado, disputado también en Estados Unidos.

Tras la marcha de los jugadores al camerino, los aficionados fueron conminados a retirarse de las tribunas y buscar refugio dentro del estadio.

Pero muchos de ellos siguieron en las gradas mientras llovía, algunos cubiertos bajo el techo y otros simplemente continuaron en sus puestos aunque protegidos por capas impermeables, constataron periodistas de la AFP.

El pronóstico meteorológico anunciaba una tormenta para el comienzo de este juego, a las 17:00 locales (21:00 GMT). Unas tres horas antes del pitazo inicial, las autoridades retrasaron brevemente el ingreso de los hinchas debido a las alertas climáticas.