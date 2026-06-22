Katia Itzel García en el Mundial: un símbolo, no una estadística

La árbitra mexicana Katia Itzel García Mendoza hará historia este 25 de junio, en el Estadio Kansas, cuando se convierta en la tercera mujer en pitar un partido de la Copa del Mundo de la FIFA en 96 años del torneo.

Los únicos antecedentes ocurrieron en el último cuatrienio con la francesa Stéphanie Frappart en el Alemania contra Costa Rica de 2022 y la estadounidense Tori Penso en el Sudáfrica contra Chequia de 2026. La representante de México pitará el Países Bajos contra Túnez este verano.

Su aparición implicará mucho más que una estadística, pues no forjó su carrera en un país de primer mundo, como sí son considerados los de Frappart y Penso.

En México existe una población de 64 millones de mujeres y 24.6% han padecido violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida, según la base global de datos de ONU Mujeres.

La trayectoria de Katia Itzel no ha estado exenta de violencia, particularmente, la digital. Ha expresado públicamente que sufre ese problema y que no está dispuesta a callarlo.

“Esa dinámica hay que cambiarla. Todos los que somos actores del futbol tenemos un elemento de responsabilidad, lo asumo así y por eso he hecho públicas estas amenazas, porque creo que no es algo que debe quedarse en lo oscuro, sino que debe de hacerse visible. Sólo así podemos dar un paso hacia adelante y callar esta violencia que no sólo está en redes, sino nuestro en nuestro día a día”, dijo a inicios de 2026 a TUDN.

Una década en el profesionalismo

García Mendoza nació en la Ciudad de México el 1 de enero de 1992. Sus padres siempre la incentivaron, al igual que a sus tres hermanos, a vincular el deporte con la escuela.

En ese rubro destaca su licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Katia Itzel refleja el sueño de millones de niñas mexicanas a través de esa narrativa: forjada en escuelas públicas, empezó a jugar futbol a los 11 años, mayoritariamente contra niños, participó en representativos de sus instituciones y pasó todo el proceso del arbitraje profesional desde 2016.

“Creo que la figura que represento públicamente tal vez no se había visto en mucho tiempo, no porque no existiera, sino porque no se había visibilizado. Hubo muchas árbitras antes de mí en México, pero en estos años se han visibilizado más”, señaló en charla con ONU Mujeres, de donde es aliada y embajadora de la campaña ‘Es real, es violencia digital’.

“Asumo un rol y obligación de colaborar para transformar el mundo en el que vivimos y poder dejar un mundo difernete, no sólo para las que vienen, sino para nosotras mismas. Me siento con esa obligación”.

Su trayectoria no se puede entender sin romper barreras. En marzo de 2024 se convirtió en la primera mujer en pitar un partido de Liga MX después de dos décadas. Ese mismo año fue central del Francia contra Nueva Zelanda varonil en Juegos Olímpicos y en 2025 fue, también, la primera silbante de una Copa Oro en el duelo Curazao contra El Salvador.

Impacto en el Mundial

El punto culminante de su currículum llegó en abril de 2026, cuando la FIFA reveló que estaba en la lista oficial de árbitros para la Copa del Mundo. Ninguna jueza central de México lo había hecho, sólo Karen Díaz había estado en Qatar 2022 pero como asistente por banda.

“Dicen que apuntes a la luna y qué mayores pruebas que las que hemos tenido mundialmente. Han sido pruebas de fuego, retos complicados (…) Estamos preparadas y nos seguiremos preparando”, exaltó García en otra entrevista antes del Mundial.

Su designación para el Países Bajos contra Túnez, incluso, fue alabada por la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum: “Muchas felicidades a Katia, vean como se rompen todos los estigmas, la visión que había de las mujeres. Es un ejemplo para todas las niñas y niños de México y del mundo, de que las mujeres podemos ser lo que queramos”.

El partido apunta a no tener mayores complicaciones, ya que Túnez llega sin posibilidades de superar la fase de grupos. Aun así, será un juego de alta visibilidad, pues Países Bajos cuenta con estrellas de las mejores ligas y es tres veces subcampeón del Mundial (1974, 1978 y 2010).

Pero Katia Itzel García Mendoza no es una improvisada. Debutó en el arbitraje profesional en 2016, obtuvo el gafete FIFA en 2019 y desde 2024 trabaja directamente en el ámbito varonil, soportando insultos que muchas veces ni siquiera tienen que ver con su desempeño laboral.

“Han sido muchos los retos que he tenido. Uno es nivelar la parte física con la exigencia varonil, pero otro es lidiar con la cultura que todavía no está del todo preparada para vernos a las mujeres en todos los terrenos, y no hablo sólo del arbitraje”.

En las dos primeras jornadas del Mundial 2026, García Mendoza fue cuarta árbitra en tres partidos: Países Bajos contra Japón, Inglaterra contra Croacia y Estados Unidos contra Australia.

Ahora viene su momento estelar, pese a que múltiples mensajes de su propio país están en su contra, emanados de una cultura perpetuada en el machismo y la misoginia.

Cuerpo arbitral de Katia Itzel García

Esta será la alineación de los árbitros para el partido Países Bajos contra Túnez, en el que la mexicana hará historia como tercera mujer en pitar un partido de Copa del Mundo categoría varonil mayor.

DATOS DEL PARTIDO:

Datos del partido Países Bajos vs. Túnez: