Dos sexenios, dos perspectivas

En los grupos del Partido en el Poder no hubo, ni habrá fracturas, sólo una mezcla en la cual, de acuerdo a las circunstancias, se aplica más cambio o más continuidad, lo cual provoca que las estrategias y tácticas electorales de Morena, parecen a veces reflejar perspectivas distintas.

Un ejemplo. Al tiempo que tenazmente el actual Gobierno mantiene su política de no caer en las provocaciones electoreras del Presidente estadunidense, Donald Trump, otra facción de Morena, olvidando que el futuro de México, está comprometido con el bloque económico y político del norte, presiona internamente para confrontarlo.

Esto, a querer o no, suele causar incómodo desconcierto por el contraste entre la narrativa de campaña y las acciones del Gobierno en un año de elecciones, el contraste es tal que recuerda las palabras iniciales de “Historia de dos ciudades” de Charles Dickens: “Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos …”

En el INE, justicia y gracia

La semana pasada el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó un proyecto que propuso declarar infundado el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Morena, Martín López Obrador y David Eduardo León.

La investigación se inició hace cinco años, cuando los medios difundieron un video en el que se observa al entonces funcionario del gobierno de Chiapas, David León, entregar dinero en efectivo a Martín López Obrador, el hermano menor del expresidente.

El INE dijo en lenguaje jurídico: “los medios probatorios muestran que no existe vínculo entre la verdad conocida y la verdad buscada”. En cristiano, concluyó en que no hay pruebas suficientes para acreditar que Martín López Obrador recibió recursos ilegales para beneficiar a Morena. Lo dicho: a los amigos, justicia y gracia.

¿Forzarán nacionalmente la muerte asistida?

Con el eufemismo de muerte asistida, en la Suprema Corte se discute un proyecto que, para fines constitucionales, obligaría a los gobiernos

de todas las entidades de la República a aprobar la legalización de la eutanasia.

La oposición a una ley que en estricto rigor legaliza el suicidio asistido, no es sólo, como se afirma, sólo por razones religiosas, pues la doctrina católica dice: “no es obligatorio utilizar recursos médicos desproporcionados para prolongar artificialmente la vida de un enfermo”.

A diario, en México se toman decisiones para no prolongar artificialmente la vida de un familiar, de acuerdo con el diagnóstico de un médico; pero las experiencias de quien esto escribe le llevan a concluir que son las personas y las familias las que deben decidir, no el Estado.

NOTAS EN REMOLINO

Los resultados de la elección presidencial de Colombia favorecían al candidato de la derecha Abelardo de la Espriella. En el pecado llevó la penitencia el candidato de izquierda Iván Cepeda, pues hasta el final aplicó la estrategia que amigablemente le sugirió la dirigencia de Morena aplicara desde el inicio de la campaña … Con la CNTE reducida a su exacta dimensión política, dice la SEP que podrán concentrarse en las necesidades reales del sector educativo … Casi inadvertida pasó la información de que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, ya dispone de variedades de maíz que, de acuerdo a las condiciones de México, aumentan la producción, sin fertilizantes artificiales que perjudican el medio ambiente … El británico Gilbert Keith Chesterton nos legó esta reflexión: “La intolerancia puede ser definida aproximadamente como la indignación de los hombres que no tienen opiniones” …