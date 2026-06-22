Con estrategia de seguridad coordinada, delitos mantienen tendencia a la baja en Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier resaltó que el trabajo de inteligencia y combate frontal a la delincuencia reduce delitos de alto impacto y fortalece la paz social.

El secretario de Seguridad, Francisco Sánchez González explicó que diversos delitos que históricamente mostraban tendencias al alza presentan una reducción sostenida.

La Fiscalía General del Estado realizó diligencias respecto a los daños que registraron automovilistas en la Vía Atlixcáyotl.

PUEBLA, Pue.- La entidad registra la cifra más baja de incidencia delictiva de los últimos años, resultado de una estrategia de inteligencia, coordinación operativa y trabajo permanente entre los tres órdenes de gobierno, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier durante la conferencia matutina. “En Puebla hay una estrategia de inteligencia, hay resultados, las evidencias lo marcan”, puntualizó.

El gobernador informó que de enero a mayo de 2026 la entidad registró una disminución general de 515 delitos en comparación con el mismo periodo de 2025. La incidencia delictiva presentó una reducción promedio diaria de 1.8 por ciento, equivalente a 68 víctimas menos. Armenta Mier destacó que estos resultados representan el esfuerzo diario de quienes integran las corporaciones de seguridad y protección civil. “No celebramos estadísticas, reconocemos el trabajo de cada policía, bombero, guardabosques y servidor público comprometido con la seguridad”, expresó.

Asimismo, convocó a la ciudadanía a presentar las denuncias correspondientes por los hechos ocurridos en la Vía Atlixcáyotl, al señalar que la participación social resulta fundamental para fortalecer las investigaciones y garantizar el acceso a la justicia.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, informó que durante los primeros cinco meses de 2026 se registró una disminución en 12 delitos de alto impacto. Entre los indicadores más relevantes destaca el feminicidio, que presentó una reducción histórica de 71.4 por ciento al pasar de 14 a cuatro casos; el secuestro disminuyó 54.5 por ciento, de 11 a cinco casos; mientras que el robo a transportista descendió 34 por ciento, al pasar de 736 a 486 denuncias.

También se reportaron reducciones en extorsión, con 24.1 por ciento menos casos; homicidio doloso, con una disminución de 21.4 por ciento; robo de vehículo, con una baja de 17.5 por ciento; lesiones dolosas, con una reducción de 14.9 por ciento; además de una disminución de 8.3 por ciento en robos en general, lo que contribuye a la protección del patrimonio de las familias poblanas.

El titular de la SSP explicó que diversos delitos que históricamente mostraban tendencias al alza presentan una reducción sostenida. En el caso del robo de vehículo, la estrategia aplicada durante 2025 permitió cerrar ese año con una disminución de 11.5 por ciento y mantener la tendencia durante 2026. Respecto al feminicidio, señaló que las acciones institucionales consolidaron una trayectoria descendente que permitió cerrar 2025 con una reducción de 40.5 por ciento. En lo que va de 2026 se contabilizan únicamente tres casos, cifra que obliga a reforzar las acciones preventivas y mantener una política de cero impunidad.

En materia de robo a transportista, las cifras reflejan una tendencia constante a la baja desde 2018. Durante 2025 se alcanzó una reducción de 27 por ciento y en 2026 el promedio mensual se ubica en 97 casos. De igual forma, el robo a transeúnte, el robo a casa habitación, las lesiones dolosas y el narcomenudeo muestran descensos sostenidos, con registros históricos que reflejan la efectividad de las acciones preventivas y operativas implementadas por las instituciones de seguridad.

Sánchez González destacó también los avances en el combate al robo de hidrocarburos. Del 1 de enero al 15 de junio de 2026 se localizaron e inhabilitaron 303 tomas clandestinas, frente a las 164 detectadas en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento de 84 por ciento en la efectividad operativa. Además, del 14 de diciembre de 2024 al 15 de junio de 2026 se recuperaron más de 2.7 millones de litros de hidrocarburo, se detuvo a 192 personas relacionadas con este delito y se aseguraron mil 101 contenedores, más de 323 mil kilogramos de gas LP, 3 mil 208 metros de manguera de alta presión y 560 vehículos vinculados con actividades ilícitas.

El secretario reiteró que el número de emergencias 911 y la línea de denuncia anónima 089 permanecen disponibles las 24 horas del día para reportar situaciones de riesgo. Subrayó que la instrucción del gobernador Alejandro Armenta es mantener una estrategia permanente, fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) y las policías municipales, con el objetivo de preservar la paz y el bienestar de las y los poblanos.

Durante la conferencia, la fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, informó sobre las diligencias efectuadas el pasado 20 de junio en la Vía Atlixcáyotl, cuyo propósito consistió en reconstruir y analizar la trayectoria de disparos de arma de fuego relacionados con una investigación en curso. Precisó que participaron especialistas en criminalística, fotografía forense, topografía y trayectoria balística, quienes realizaron estudios técnicos sobre un vehículo involucrado y diversos indicios previamente localizados.

La fiscal detalló que existen siete carpetas de investigación, seis por daño patrimonial y una por lesiones; además, se han documentado diez hechos relacionados con este caso. Finalmente, añadió que la institución mantiene contacto permanente con las personas afectadas y continúa los esfuerzos para que quienes aún no presentan denuncia formal inicien los procedimientos correspondientes, a fin de fortalecer las investigaciones y contribuir al esclarecimiento de los hechos.