Víctor González Herrera: La fórmula del marketing social detrás del éxito de Farmacias Similares

El éxito de las Farmacias Similares ha sido tan grande que ya tiene presencia a nivel mundial, pero el distintivo que Víctor González Herrera, presidente de Farmacias Similares destaca es el marketing social.

“El marketing social son estrategias que no están hechas para vender, sino para ayudar, pero se vuelven estrategias de marketing exitosas”, comentó durante la Cumbre Emprendedora 2025, organizado por la Asociación de Emprendedores de México (Asem).

Coherencia, un factor clave en el marketplace social

La presencia internacional de la farmacéutica se debió a la viralidad de su elemento más representativo, el Dr, Simi, el cual se ha convertido en un elemento referente a la cultura mexicana.

Ante este éxito, Víctor González Herrera argumenta que la viralidad y el éxito de la empresa conllevó a crear fundaciones y campañas que benefician a comunidades vulnerables, así como la reforestación en varias partes del mundo.

En este sentido, el marketing con impacto es un modelo en donde tienen mayor peso los resultados y beneficios en la comunidad.

La competencia está marcada y el impacto es constante, pero cuando uno se enfoca en ayudar, el impacto es mayor”.

Por ende, aconseja a las empresas que sean coherentes en todos los sentidos y busquen innovar, y al mismo tiempo ayuden a comunidades y al medio ambiente.

Nos encanta difundir el secreto, porque queremos más empresas así, con impacto ecosocial. Lo que muchas empresas lo ven como un gasto, nosotros lo vemos como una ganancia”

El éxito de Farmacias Similares

En 1997, cuando se fundó la empresa, en México se presentaban dos problemas, el primero era la dificultad del acceso a atención médica, ya que en ese tiempo 59% de la población no contaba con seguro social, de acuerdo con un estudio de Harvard Business Review. El segundo problema era la sobre oferta de personal médico, lo que provocó el origen de Farmacias Similares.