Mundial 2026: Todos los récords que rompió Lionel Messi en el partido Argentina vs. Austria

A dos ⁠días de cumplir 39 años, una edad superior a la que tenía Diego Maradona cuando se retiró del fútbol, Lionel Messi no deja ⁠de batir récords.

El lunes, el capitán de Argentina añadió otra página a una carrera marcada por la magia, la grandeza y el drama, al marcar dos goles en la victoria 2-0 sobre Austria y convertirse así en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 anotaciones.

Como guinda del pastel, este doblete le permitió ⁠superar a la brasileña Marta Vieira da Silva (17) y al alemán Miroslav Klose (16).

Además de convertirse en el máximo artillero, Messi también hizo historia en su más reciente partido de este Mundial al romper otros récords:

Mayor número de partidos disputados en Mundiales: 28

Mayor número de victorias en la Copa Mundial por un jugador: 18

Mayor número de minutos jugados en un Mundial: 2,489.

Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro, se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos de La Liga durante una etapa en el Barcelona que se prolongó durante casi dos décadas y en la que conquistó 34 trofeos, incluidos 10 títulos de Liga y cuatro de la Liga de Campeones.

En 2012 Messi ya había protagonizado lo que muchos describen como el mejor año que se ha tenido en la historia del fútbol, con 91 goles.

En el fútbol de clubes ostenta el récord de 40 títulos, mientras que con la selección argentina es, en solitario, el jugador con más partidos internacionales (201) y el máximo goleador de todos los tiempos, con 122 goles.

Messi, padre de tres hijos, ha reescrito además el récord de longevidad en la Copa Mundial.

Seis torneos disputados y un récord de 28 partidos. Es el único jugador que ha marcado en el torneo siendo adolescente, en la veintena y en la treintena. Ahora, a punto de cumplir 40 años, ha logrado uno de los triunfos estadísticos más llamativos del torneo.

La tan esperada gloria con Argentina

La gloria con Argentina, sin embargo, tardó en llegar.

Messi irrumpió en la escena mundial en 2006 como un prodigio, pero sufrió la frustración en 2010 y 2018, y la angustia de la derrota en la final de 2014 ante Alemania en Brasil.

Las campañas en la Copa América solían terminar en decepción, como en 2016, cuando falló un penal en la tanda que supuso la derrota ante Chile en la final.

Sin embargo, la marea cambió y luego se disparó. Los títulos de la Copa América en 2021 y 2024, con el mayor logro en el medio en el Mundial 2022, un triunfo que el exdelantero Jorge Valdano describió como algo que lo liberó hacia la felicidad.

Hubo desvíos. Una etapa discreta en el Paris Saint-Germain entre 2021 y 2023 suscitó dudas sobre un posible declive, antes de su fichaje por el Inter de Miami, que muchos dieron por hecho que sería su canto del cisne.

Pero Messi no ha ⁠dejado de dar de sí, e incluso sus tropiezos alimentan la historia. Contra Austria se ⁠convirtió en el primer jugador en fallar penales en tres Mundiales diferentes, pero ⁠respondió con dos goles que decidieron el partido y reescribieron los balances de récords.

"Hoy hubo un momento donde estaba con mucha bronca por el penal, porque erré y la pateé ⁠muy mal y bueno, por suerte pudimos revertir toda esa situación", dijo.