DongFeng mantiene sus planes para planta en México pese a aranceles de México a China

La empresa china de camiones DongFeng reiteró que mantiene su promesa de instalar una planta de ensamble en México, independientemente de los cambios arancelarios; aunque las negociaciones con el gobierno se enfilan a posponer la propuesta de aranceles de hasta 50% a vehículos para el 2026.

A un año de comercializar camiones y vans en México, Philipp Heldt, gerente general de Magna Automotive México importadores de la marca Dongfeng, dijo: “vinimos a quedarnos. No vamos a cambiar la operación por un cambio arancelario. Entonces, es un mensaje muy importante al cliente y para el mercado nacional”.

En conferencia de prensa en la Expo Transporte 2025, organizado por la ANPACT, la marca líder de vehículos comerciales en China reafirmó su compromiso con México como socio estratégico para el desarrollo del transporte, ya que observan potencial de crecimiento, justo cuando el gobierno federal implementó el decreto que restringe la importación de camiones usados, con lo cual abre un abanico de oportunidad para que los hombres camión hagan renovación de flota.

“Dongfeng llegó a México para quedarse. Seguiremos invirtiendo, generando empleos y fortaleciendo nuestra red, con determinación, confianza y visión de largo plazo. Sabemos que el transporte es la columna vertebral de la economía, y estamos comprometidos en contribuir al desarrollo logístico del país con soluciones eficientes, seguras y sostenibles”, agregó Philipp.

Por su parte, Alfredo Carsolio, vicepresidente de Dongfeng México, admitió que la propuesta gubernamental de aplicar arancel de 50% a la importación de vehículos chinos genera incertidumbre, no obstante, se ha emitido un mensaje de que la discusión podría posponerse hasta el siguiente año para lograr un mejor acuerdo.

“Por supuesto, este tipo de estrategias de aranceles y demás, crean nerviosismo en el mercado, no sólo con los productores, sino también con los clientes. Vemos de buena manera que el ejemplo de los aranceles se está moviendo a una fecha posterior para su análisis”, señaló.

Dongfeng anunció un paso decisivo en su consolidación en México y Latinoamérica: la unificación de toda su operación de vehículos comerciales bajo un solo nombre, Dongfeng, fortaleciendo su claridad de marca, su confianza y su compromiso con el mercado mexicano.

Este anuncio marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento sostenible en la región, respaldada por una historia de más de 50 años de innovación y liderazgo global.

Dongfeng es la marca número uno de vehículos comerciales en China y la segunda a nivel mundial, con presencia en más de 80 países y una reputación consolidada en tecnología, confiabilidad y eficiencia.

“Hace poco más de dos años iniciamos esta historia en México con una visión clara: construir una marca sólida, confiable y cercana a nuestros clientes. Hoy, esa visión se consolida con paso firme. DFAC Dongfeng se integra completamente bajo un solo nombre: Dongfeng. Esta integración representa unidad, fortaleza y confianza, y marca el inicio de una nueva etapa para nuestra marca en el país”, explicó el gerente general de Magna Automotive México importadores de la marca Dongfeng.