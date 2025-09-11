China reacciona a nuevos aranceles de México: Se opone a cualquier coerción

El gobierno de China declaró que "se opone firmemente a cualquier coerción", después de que México programa imponer aranceles de hasta 50% a las importaciones de autos y otros productos chinos.

“(China) se opone firmemente a cualquier coerción de otros para imponer restricciones a China bajo distintos pretextos, lo que socava los derechos e intereses legítimos de China”, dijo un portavoz del ministerio de Exteriores, Lin Jian, en una rueda de prensa diaria.

Estados Unidos mantiene una guerra comercial y tecnológica con China y la administración del presidente Donald Trump ha declarado su interés en reducir las importaciones chinas a América del Norte, acusando que se realizan en gran medida con prácticas desleales.

México impondrá el arancel máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) a 1,463 clasificaciones de productos (fracciones arancelarias) que forman parte de 17 sectores estratégicos.

Entre otros de los cambios propuestos, los aranceles para importar autos se elevan a 50%, desde un rango actual de 15 a 20%, y los correspondientes para importar autopartes suben a un intervalo de 10 a 50% desde un rango de 0 a 35 por ciento.

México disparó su déficit en el comercio de autos con China, hasta alcanzar un récord de 5,068 millones de dólares en 2024, el más abultado de todos en este segmento.

En ese año, las exportaciones mexicanas de automóviles a China fueron de 262 millones de dólares, su nivel más bajo desde 2010.

A la inversa, las ventas de autos chinos al mercado mexicano lograron un récord de 5,332 millones de dólares en 2024, más del doble frente a 2022 y afianzando a China como primer proveedor externo.

Jian insistió en que su país "siempre ha abogado por una globalización económica inclusiva y beneficiosa".

“Esperamos que México nos acompañe en el camino de la promoción de la recuperación económica mundial y el desarrollo del comercio global”, agregó el vocero. También expresó que China “se opone a toda forma de unilateralismo, proteccionismo y medidas discriminatorias y excluyentes”.