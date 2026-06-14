CCE llama a la calma ante ataques de Trump al T-MEC

La incertidumbre por la revisión del T-MEC se mantiene entre las principales preocupaciones de las empresas en México, a la que se suman los “golpes políticos” del presidente Donald Trump, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Ante las recientes declaraciones del mandatario estadounidense sobre su desinterés en renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), llamó a la calma y a entender los tiempos electorales de la Unión Americana rumbo a noviembre.

Esta semana arranca la segunda sesión formal de revisión del T-MEC, enfocada en el sector agrícola. En caso de no alcanzarse un acuerdo este año, “para nosotros, lo importante es el que el tratado sigue”, señaló.

Medina Mora reconoció que Trump “ha metido una incertidumbre más” al comercio internacional, especialmente con aranceles; sin embargo, destacó que México mantiene una posición de privilegio por su acceso al mercado estadounidense.

Pese a ello, llamó a estar preparados, pues Trump seguirá golpeando al T-MEC y a México. Recordó que, si no se renueva por 16 años, el tratado prevé continuar vigente 10 años más, sujeto a revisiones anuales.