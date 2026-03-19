Falta de inversión ha hecho que el crecimiento no se detone: José Iragorri, Banco Sabadell

La economía mexicana puede y tiene que crecer más y hay espacio para ello, expresa José Iragorri, quien recientemente asumió como nuevo director general del español Banco Sabadell en México.

En entrevista, considera que es la falta de inversión que ha hecho que el crecimiento no se haya detonado como debe ser.

Destaca que, pese al bajo crecimiento registrado en el 2025, al cierre de ese año hubo una recuperación, lo que hizo que el 2026 arrancara con un impulso más fuerte.

“Siento que la economía va a tener un mejor desempeño que en el 2025, y eso derivado de muchos factores. Por un lado, vamos a tener un Mundial (de futbol) que ayudará al comportamiento de la economía, al consumo”, dice.

Agrega: “es un año donde el gobierno, creo yo, está haciendo anuncios relevantes en inversión, particularmente en energía, infraestructura, lo cual es muy necesario para el país, carreteras, etcétera”.

Menciona que eso dará un empuje adicional. “Sabemos que el cuarto trimestre (del 2025) fue un buen trimestre en lo económico, el año está arrancando bien, por ende nosotros tenemos una perspectiva para este 2026 muy favorable”.

Con el ojo en energía e infraestructura

Banco Sabadell México se especializa, principalmente, en la atención de empresas de los sectores turístico y hotelero, energías renovables y eólica, así como en otro tipo de infraestructura como carreteras.

En este sentido, el CEO de la institución en el país, considera que es donde pueden entrar con financiamiento y con ello contribuir al crecimiento del país.

“Somos un banco de nicho, y dentro de las particularidades que tenemos, por ejemplo, está el sector de energía. En Europa somos un banco líder en todo lo que tiene que ver con energías renovables. Por ende, en México una porción importante de nuestro negocio lo hacemos en el sector energía”, precisa.

Agrega: “tenemos poco más de 20,000 millones de pesos de cartera en wel sector energía, y es un sector que conocemos muy bien, donde hacemos todo tipo de proyectos, particularmente renovables, eólicos, solares, de ciclo combinado. Entonces para nosotros esto nos viene muy bien, porque conocemos, nos gusta y tenemos apetito”.

Y si bien comenta que, aparte de la cartera que tienen ya colocada, no hay nada concreto en los proyectos del Plan México o el Plan de Infraestructura presentados por el Gobierno Federal (pues apenas se están detallando), ya se analizan algunos y hay pláticas con algunos jugadores relevantes.

“La verdad es que todavía estamos en una etapa preliminar, como para decir que ya vamos para adelante, sin embargo los estamos viendo todos con mucho interés”, apunta.

Hay entusiasmo

En este sentido, José Iragorri subraya que hay entusiasmo con lo que se está viendo en México.

“Con los proyectos que se están anunciando por parte del gobierno estamos entusiasmados, lo vemos como oportunidad de crecimiento en los negocios en los que nosotros participamos de manera relevante como lo son energía, infraestructura y evidentemente el negocio de hospitalidad”, señala.

Abunda: “entonces vemos un año que puede ser muy bueno, y nosotros con el apoyo de nuestra casa matriz, contamos con todo el entusiasmo para capitalizar el buen momento que estamos viendo en este 2026”.