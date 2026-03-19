Con el plan de inversión en infraestructura, el gasto superará recomendaciones internacionales: SHCP

El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, presentado en febrero pasado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, ayudará a que el gasto en este rubro supere las recomendaciones internacionales, aseguró María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el panel Crédito a la Infraestructura como multiplicador para el crecimiento, de la 89 Convención Bancaria, la funcionaria hacendaria recordó que este plan, que proyecta una inversión de 5.6 billones de pesos desde ahora hasta el 2030, combina recursos públicos mixtos para invertir en sectores estratégicos.

“Lo que se está pensando es que se puedan hacer proyecciones e inversiones de largo plazo y esto que nos ayude a apuntalar la inversión privada. Normalmente hay una correlación importante entre la inversión pública y cuánto se puede potenciar la inversión privada a partir de esto (...) nos va a permitir poner las condiciones en los sectores que consideramos estratégicos, en este caso, energía, logística, agua para la parte de desarrollo industrial”, dijo.

Además de apuntalar la inversión privada, el plan busca generar “algunos puntos de conectividad” y mejorar las condiciones de la población mexicana.

"En el 2026 esta inversión representa 722,000 millones de pesos, que es 1.9% del Producto Interno Bruto (PIB) adicional. Esto se suma a lo que ya está eh incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que es 2.5%. Entonces, esto nos llevaría un total de inversión en infraestructura de 4.4% del PIB”, indicó la subsecretaria de Hacienda.

Así, se superaría las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 3.1% del PIB en América Latina.

Increíble el apetito por México

En un entorno de incertidumbre y volatilidad, con las tensiones geopolíticas en el mundo y la renegociación este año del T-MEC, es realmente increíble el apetito que existe por México en el exterior, consideró Sergio Méndez, director general de BlackRock México.

Durante el mismo panel, el directivo del gestor de activos señaló que “hay mucha gente que piensa que nos gusta la volatilidad” y eso no es cierto, al sector le gusta la certidumbre.

Apuntó que, si se habla de realidades, México es un país que tiene una situación geográfica ventajosa, con una población joven, capacidad industrial y una base de ahorro interno muy importante, lo cual debe aprovecharse.

“Mientras más sigamos invirtiendo, pues lógicamente más capacidad vamos a tener de financiar esta oportunidad que no es una oportunidad de una década, es de muchas décadas lo que tiene México frente a todos", apuntó.