Mexicano de 19 años fallece bajo custodia del ICE

Un mexicano de 19 años falleció esta semana en ⁠un centro de detención federal de Estados Unidos, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que lo convierte en ⁠la persona más joven ⁠de la que se tiene constancia que fallece bajo custodia federal de inmigración durante el segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump.

El ICE identificó al hombre como Royer Pérez Jiménez, de México, quien se encontraba recluido en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Moore Haven, Florida.

Se presume el fallecimiento, registrado el lunes, fue un suicidio, según el ICE, que añadió que se está investigando la causa oficial del deceso después de que el joven fuera hallado inconsciente. El personal del centro de detención intentó reanimarlo sin éxito durante casi 10 minutos, dijo la agencia.

De acuerdo con el ICE, Pérez se encontraba bajo custodia tras haber sido detenido y acusado de un delito grave de fraude por suplantación de identidad y resistencia a la autoridad.

Había entrado inicialmente en Estados Unidos en 2022, fue devuelto a su país tras un encuentro con ⁠la Patrulla Fronteriza. Posteriormente, volvió a entrar ⁠ilegalmente en territorio estadounidense en ⁠una fecha desconocida, según la agencia.

Al menos 12 inmigrantes, incluido Pérez Jiménez, ⁠han fallecido bajo custodia federal de inmigración en lo que va de año. En 2025 se registraron 31 muertes —la cifra más alta en dos décadas—, de acuerdo con el ICE.

"El ICE se compromete a garantizar que todas las personas bajo custodia residan en entornos seguros y humanos. Se proporciona atención médica integral desde el momento en que ⁠las personas llegan y durante toda su estancia", afirmó la agencia en un comunicado el miércoles.