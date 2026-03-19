Netanyahu califica de noticias falsas que Israel haya "arrastrado" a Trump a la guerra contra Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó de "noticias falsas" la versión según la cual Israel habría arrastrado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a una guerra con Irán.

"¿De verdad alguien cree que se le puede decir al presidente Trump lo que tiene que hacer?", dijo Netanyahu a los periodistas en una rueda de prensa.

El primer ministro israelí elogió su estrecha cooperación con Trump en la guerra contra Irán: "No creo que haya habido dos líderes tan coordinados como el presidente Trump y yo. Él es el líder. Yo soy, ya sabe, su aliado", dijo en una rueda de prensa el jueves en la noche.

También indicó que la guerra podría terminar "más rápido de lo que la gente piensa".

"Estamos ganando e Irán está siendo diezmado", declaró el primer ministro israelí al asegurar que la República Islámica ya no tiene ninguna capacidad para enriquecer uranio ni para producir misiles balísticos.

En el vigésimo día de la guerra israelo-estadounidense contra Irán, Netanyahu destacó un tono victorioso en su mensaje.

"Después de 20 días, puedo anunciarles que Irán hoy ya no tiene la capacidad de enriquecer uranio y que ya no tiene la capacidad de producir misiles balísticos", declaró Netanyahu durante una conferencia de prensa televisada.

"Seguimos reduciendo estas capacidades a pedazos. Las aplastaremos hasta el final, hasta que no queden más que cenizas", añadió.

"El arsenal de misiles y drones de Irán está sufriendo una degradación masiva. Y será destruido. Cientos de sus lanzadores han sido destruidos. Sus reservas de misiles han sido duramente golpeadas y lo mismo ocurre con las industrias que los producen", afirmó Netanyahu.