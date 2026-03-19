Juan Ramón de la Fuente se reúne con empresarios alemanes en Cancún

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo un encuentro de trabajo con una delegación empresarial alemana que acompaña al presidente Frank-Walter Steinmeier en su visita oficial a México.

Durante la reunión en Cancún, Quintana Roo, participaron representantes de empresas como Merck, Bosch y Flix, así como de pequeñas y medianas empresas (pymes). En ese contexto, De la Fuente destacó el papel que estas últimas juegan en ambas economías y subrayó la contribución de las firmas alemanas al desarrollo industrial de México.

"Las empresas alemanas han desempeñado un papel esencial en el desarrollo de la base industrial mexicana, particularmente en sectores como el automotriz, la ingeniería, los químicos, el farmacéutico y la manufactura avanzada", expresó.

También resaltó el nivel de comercio e inversión entre ambos países, al indicar que México se mantiene como el principal socio comercial de Alemania en América Latina, con más de 2,100 empresas alemanas operando en territorio nacional y generando alrededor de 300,000 empleos.

La delegación empresarial alemana estuvo acompañada por la secretaria de Estado Gitta Connemann; el jefe de División en la Oficina del Presidente Federal, Johannes Scheube; el secretario privado Lars Jüngling-Dahlhoff, además de personal diplomático acreditado en México.