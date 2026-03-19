Natura relanza Avon en México y Brasil, busca ganar participación de mercado

Natura, una multinacional brasileña de higiene y cosmética, ha colocado a Avon como una pieza clave para su crecimiento, por lo que inició con el relanzamiento de la marca en Brasil y México, dos de sus mercados más relevantes en América Latina.

El nuevo posicionamiento de la marca, que adquirió en 2020, inició este mes de marzo, dando paso así a su ‘plan de cambio’, con el que busca aumentar su participación de mercado y su penetración en los hogares hacia los próximos trimestres.

“Hay un gran signo de interrogación con respecto al desempeño de Avon. Pero como hemos dicho antes, activaremos inversiones para apoyar a la marca, a medida que muestre signos de recuperación. Soy bastante optimista al respecto”, dijo el CEO de la empresa, João Paulo Ferreira.

Destacó que entre las primeras acciones del relanzamiento está la promoción en redes sociales iniciada la semana pasada, la cual ya ha generado reacciones positivas entre la fuerza de ventas. Aunque subrayó que aún es temprano para medir la respuesta de los consumidores.

“Tenemos que esperar a ver la reacción de los clientes. Si les gusta, liberaremos más recursos para apoyar a la marca”, agregó João Paulo Ferreira sin dar más detalles sobre el monto de las inversiones.

En el caso de México, explicó, la penetración de la marca es aún baja en los hogares, por lo que seguirán con su impulso durante todo el año. “Podemos acelerar las inversiones si los resultados lo justifican o ralentizarlas de la misma manera”, comentó.

El CEO de Natura &Co explicó que no se esperan cambios significativos en materia de investigación y desarrollo para Avon y para Natura, ya que los centros de innovación están consolidados, el de Natura desde hace 1.5 años y el de Avon desde hace un año.

Nueva estructura operativa

Luego de que Natura compró Avon en México en 2020, la fusión operativa entre ambas empresas finalizó en 2025 y actualmente operan bajo una sola estructura y con el nombre Natura &Co, pero con tres líneas de negocio independientes:

Natura Avon Casa y Estilo (productos para el hogar).

Además, concluyó con la venta de Avon International y Avon Rusia, que era parte de la reorganización de la estructura de capital de Natura.

El directivo enfatizó que la recuperación de Avon será gradual a lo largo de este año.

En el mercado mexicano, dicha marca de cosméticos se ha recuperado. Y aunque registró una caída del 14.7% en el cuarto trimestre del 2025 se ve una mejora respecto a la baja del 27% reportada en el 2024.

“México ya está mostrando signos alentadores de una recuperación constante, lo que nos hace optimistas sobre los próximos trimestres”, acotó.

Ferreira explicó que en 2026 su enfoque estará en aumentar la participación de mercado de la marca Natura en Brasil que registró una caída el año pasado.

A lo anterior se suma la meta de acelerar los ingresos en México y Argentina, relanzar la marca Avon, mejorar márgenes con su nuevo modelo operativo, recuperar niveles de inversión históricos y generar mayor valor para los accionistas.

La empresa de cosmética cuenta con más de 4.7 millones de consultoras en América Latina y más de 420,000 en México. Sus operaciones abarcan Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia, México, Perú y Ecuador.