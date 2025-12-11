Se disparan solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EU

El número de estadounidenses que solicitaron por primera vez prestaciones por desempleo aumentó la semana pasada en la mayor proporción en casi cuatro años y medio, pero es probable que este aumento no sea indicativo de un debilitamiento significativo de las condiciones del mercado laboral, ya que los datos sobre solicitudes son volátiles en esta época del año.

Las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo estatales aumentaron en 44,000, el mayor incremento desde mediados de julio del 2021, hasta alcanzar una cifra ajustada estacionalmente de 236,000 en la semana que finalizó el 6 de diciembre, según informó el Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 220 000 solicitudes para la última semana.

El aumento mayor de lo esperado en las solicitudes revirtió la fuerte caída de la semana anterior, que había llevado las solicitudes a su nivel más bajo en tres años.

Mercado laboral estable

Los economistas afirmaron que ajustar los datos a las fluctuaciones estacionales siempre supone un reto al comienzo de la temporada navideña, y recomendaron centrarse en la media móvil de cuatro semanas para obtener una mejor lectura del mercado laboral. La media de cuatro semanas de las solicitudes sugirió que las condiciones del mercado laboral se mantuvieron estables.

“La mayor parte de esta volatilidad semanal es ruido estacional”, afirmó Stephen Stanley, economista jefe para Estados Unidos de Santander U.S. Capital Markets.

“En esencia, nada ha cambiado, pero si acaso, tendríamos que decir que las solicitudes iniciales se sitúan ligeramente por debajo de la tendencia establecida desde hace tiempo, uno de los varios datos que refutan la caracterización del presidente (Jerome) Powell de un mercado laboral inestable”.

La media móvil de cuatro semanas de las solicitudes, que elimina las fluctuaciones estacionales, aumentó en 2,000 hasta alcanzar las 216,750 la semana pasada. Los economistas siguen describiendo el mercado laboral como un mercado en el que “no se despide ni se contrata”, a pesar de la avalancha de anuncios de despidos por parte de grandes empresas, entre ellas Amazon.

“Es un poco sorprendente que los recientes anuncios de despidos no se hayan traducido en un aumento de las solicitudes iniciales”, afirmó Nancy Vanden Houten, economista jefe para Estados Unidos de Oxford Economics.

“Es posible que algunos trabajadores que han perdido su empleo hayan recibido generosas indemnizaciones por despido o hayan encontrado otro trabajo, aunque eso es más difícil en el mercado laboral actual, con una tasa de contratación deprimida”.

En septiembre, la Oficina de Estadísticas Laborales estimó que en los 12 meses hasta marzo se crearon 911,000 puestos de trabajo menos de lo que se había estimado anteriormente, lo que equivale a 76,000 puestos de trabajo menos al mes.

La BLS publicará la revisión definitiva de las nóminas en febrero, junto con el informe de empleo de enero.