Buscar
El Economista
Política

Lectura 2:00 min

Presidenta Sheinbaum recibe en Cancún al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier

El encuentro ocurrió en el Museo Maya de Cancún en donde también estuvieron presentes los gabinetes de ambos mandatarios.

main image

Presidenta Claudia Sheinbaum recibe a su homólogo de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.Foto EE: Especial

Redacción El Economista

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Cancún, Quintana Roo, al Presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, con quien sostendrá una reunión.

Ambos mandatarios buscarán estrechar lazos entre ambas naciones, así como abordar temas culturales, educativos y, al mismo tiempo, de comercio y de inversión.

Te puede interesar

El encuentro, celebrado en el Museo Maya de Cancún en donde se entonaron los himnos nacionales de México y Alemania.

Posterior al recibimiento, Sheinbaum Pardo y Steinmeier realizaron la toma de la fotografía oficial del encuentro.

El Gobierno de México detalló que con la titular del Ejecutivo estuvieron presents sus secretarios de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; de Hacienda, Édgar Amador Zamora; de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; de Energía, Luz Elena González; el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco; el encargado de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y director general para Europa, José Octavio Tripp Villanueva, y el embajador de México en China, Jesús Seade Kuri.

Te puede interesar

Mientras que al Presidente de la República Federal de Alemania le acompañaron la secretaria de Estado, jefa de la Presidencia Federal, Dörte Dinger; la ministra adjunta del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, Serap Güler; el embajador de Alemania en México, Clemens von Goetze; el director general de Política Exterior, Wolfgang Silbermann; la portavoz del Presidente Federal, Cerstin Gammelin; la jefa del Despacho del Presidente Federal, Daniela Lerner, y el asesor de Asuntos Políticos del Presidente Federal, Christian Hannemann.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete