Presidenta Sheinbaum recibe en Cancún al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Cancún, Quintana Roo, al Presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, con quien sostendrá una reunión.

Ambos mandatarios buscarán estrechar lazos entre ambas naciones, así como abordar temas culturales, educativos y, al mismo tiempo, de comercio y de inversión.

El encuentro, celebrado en el Museo Maya de Cancún en donde se entonaron los himnos nacionales de México y Alemania.

Posterior al recibimiento, Sheinbaum Pardo y Steinmeier realizaron la toma de la fotografía oficial del encuentro.

El Gobierno de México detalló que con la titular del Ejecutivo estuvieron presents sus secretarios de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; de Hacienda, Édgar Amador Zamora; de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; de Energía, Luz Elena González; el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco; el encargado de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y director general para Europa, José Octavio Tripp Villanueva, y el embajador de México en China, Jesús Seade Kuri.

Mientras que al Presidente de la República Federal de Alemania le acompañaron la secretaria de Estado, jefa de la Presidencia Federal, Dörte Dinger; la ministra adjunta del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, Serap Güler; el embajador de Alemania en México, Clemens von Goetze; el director general de Política Exterior, Wolfgang Silbermann; la portavoz del Presidente Federal, Cerstin Gammelin; la jefa del Despacho del Presidente Federal, Daniela Lerner, y el asesor de Asuntos Políticos del Presidente Federal, Christian Hannemann.