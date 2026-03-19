Acciones de Micron caen a medida que planes de gasto eclipsan sólidas ganancias impulsadas por IA

Las acciones de Micron cayeron este jueves en Wall Street después de que el fabricante de chips de memoria publicara resultados y perspectivas que generaron reacciones mixtas entre los analistas, quienes destacaron sólidos fundamentos, pero advirtieron sobre la dinámica de precios y márgenes a corto plazo.

Los títulos de Micron cayeron más de 5% antes de aminorar la caída y solo retroceder alrededor de 2.40% en 451.57 pesos por acción, ya que la empresa anunció que aumentará su plan de gastos de capital para 2026 en 5,000 millones de dólares para hacer frente a la creciente demanda de chips de inteligencia artificial.

La empresa tiene previsto gastar más de 25,000 millones de dólares este año fiscal y ha declarado que el gasto aumentará aún más en 2027, ya que la expansión de las instalaciones de fabricación podría provocar que los gastos relacionados con la construcción aumenten en más de 10,000 millones de dólares a partir de 2026.

El fabricante de chips superó las expectativas de Wall Street para el segundo trimestre fiscal de 2026 y pronosticó ingresos para el tercer trimestre fiscal de 33,500 millones de dólares. Los ingresos netos aumentaron a 13,800 millones de dólares frente a los 1,580 mdd del mismo trimestre del año anterior.

Según Ben Bajarin, director ejecutivo de Creative Strategies, la perspectiva de un mayor gasto de capital "tiene sentido, dada la naturaleza de la demanda y su necesidad de seguir invirtiendo para satisfacer la demanda de capacidad, que no muestra signos de disminuir en un futuro próximo".

Micron, cuyas acciones han ganado más del 61% este año, es uno de los tres principales proveedores de chips de memoria de alto ancho de banda esenciales para la tecnología de IA, junto con la surcoreana Samsung y SK Hynix.

Los analistas de Bank of America reiteraron su recomendación de "Compra" y elevaron su precio objetivo de 400 a 500 dólares, citando lo que describieron como un ciclo de memoria duradero que se extiende al menos hasta el año 2027.

“Los precios de la memoria podrían mantenerse elevados durante más tiempo (aunque se estabilicen)”, escribió la firma, destacando un acuerdo estratégico de suministro de cinco años recientemente firmado y una mayor visibilidad gracias a los contratos multianuales.

Añadió que el aumento de las inversiones de capital podría beneficiar a los proveedores de equipos para semiconductores, como Applied Materials y Lam Research.

(Con información de Reuters)