Hoy somos la fuente principal de ingresos para muchos comercios": Pedro Rivas de Mercado Pago

Para Pedro Rivas, director general de Mercado Pago en México, son varias las formas en las que esta entidad financiera, que está en vías de convertirse en banco en el país, apoya en el crecimiento económico local.

Una de éstas, dice en entrevista, es considerando la cantidad de colaboradores que tiene y el desarrollo de talento que aplica.

“La plataforma que hemos construido, Mercado Pago y Mercado Libre, hoy acaba siendo, de una manera u otra, y de una forma muy tangible, la fuente principal de ingresos para muchísimos comercios”, señala.

Por ejemplo, antes para alguien que vendía artesanías en Chiapas le era muy difícil vender a alguien de la Ciudad de México; sin embargo, esto cambió ya que a través de Mercado Libre, con un pago procesado y financiado por Mercado Pago a un usuario que lo quiere comprar pero que no tiene dinero, el artesano puede vender.

“Eso te está dando un círculo si esa venta se concreta, porque existe una plataforma como la nuestra”, apunta.

Agrega: “entonces esto es un ejemplo muy tangible de cómo el que existan estas herramientas, ayuda a que se fomente el comercio en el país, y tiene varias aristas: hay un mercado más amplio para este artesano; hay una plataforma que le presenta más opciones también al consumidor y, por otro lado, existe la manera de procesar esos pagos, que el dinero fluya y, además, que se pueda financiar”.

Lo anterior ayudará a que el motor económico se normalice y, además, se hace a un costo más eficiente.

“La velocidad con la que el motor económico puede girar es mayor cuando le quitamos tantas fricciones. Es un poco lo que intentamos hacer desde Mercado Pago y Mercado Libre”.

Apoyo a las pymes

Pedro Rivas comenta, por otra parte, que Mercado Pago también contribuye al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país, a las cuales, desde hace años, atiende con sus diferentes productos y servicios como créditos, ahorro y medios de pago.

El que haya más financiamiento para las pymes es uno de los planteamientos incluidos en el Plan México, del Gobierno Federal, y a lo que se ha comprometido la banca.

“Vamos dándole crédito a todas estas pymes. A muchas, sus primeros créditos se los hemos dado nosotros. Tenemos ya más de 2 millones de créditos que les hemos dado. Esto va muy en línea con lo que está buscando el gobierno”.

En lo referente a la inversión, comenta que sólo basta salir a la calle para ver cuánto están invirtiendo en el país.

“Ver la cantidad de anuncios, camionetas, centros de distribución, tarjetas de crédito. Todo es un reflejo de la inversión que vienen haciendo Mercado Libre y Mercado Pago en los últimos años, una inversión importante”, concluye.