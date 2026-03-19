89 Convención Bancaria: La banca busca dar un mayor impulso a los pagos digitales en México

Cancún, Quintana Roo.- En el marco de la 89 Convención Bancaria, el gremio busca dar un mayor impulso a los pagos digitales en el país, un tema que está en la agenda desde hace algunos años, pero que no ha logrado despegar, pese a algunos avances registrados.

Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), destacó, en este sentido, que el banco central está por emitir los criterios de homologación para los pagos digitales a través de CoDi y Dimo.

“Para que se generen de manera automática y podamos pagar de manera más sencilla, de forma digital”, dijo.

En conferencia de prensa, detalló que ello permitirá homologar y simplificar aún más los pagos que se realizan a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

De igual forma, señaló que también se trabaja en mejorar aún más la apertura de cuentas remotas.

“Eso es algo muy importante. Con esto también ayudamos a poder digitalizar la economía en la Red M. La Red M básicamente es que configuremos una estructura que no solamente esté configurada por bancos, sino por todos los emisores de tarjetas y por todos los que reciben los pagos con tarjeta, como los adquirentes. Todo el ecosistema de pagos digitales en un sólo vehículo que ponga las reglas del juego”, explicó.

Precisó: “de tal manera que logremos abaratar y eficientar más los pagos digitales, estamos avanzando, ya estamos por nombrar un líder de proyecto”.

Digitalizar pagos en algunos giros

El líder de los banqueros detalló que también se debe trabajar para que los pagos en servicios como gasolineras, carreteras y otros, además de programas sociales, entre otros, sean digitales.

“Que se usen digitalmente y poder incentivarlos para que solamente acepten el pago digital”, subrayó.

Pero además, dijo, a través de educación financiera, destacar las desventajas de usar el efectivo.

“¿Por qué? Porque no te deja interés, no te genera historial de crédito que no te permite financiamiento; es riesgoso cargarlo”, puntualizó

Seguimiento en la convención

Manuel Romo, director general de Banamex, expresó su confianza en que en esta convención bancaria, se dé un anuncio importante (de manera conjunta entre el gobierno y la iniciativa privada) para combatir con mayor fuerza el uso del efectivo en el país.

Se trata de un tema que ha estado en la agenda desde hace algunos años, pero en el que recientemente se ha manifestado una intención conjunta para llevarlo a cabo y está relacionado con la digitalización de la economía.

“Hagamos un trabajo sociedad, instituciones financieras, instituciones del ecosistema de pagos, gobierno, y cambiemosle la cara al país, reduciendo el uso de efectivo”, expresó el director de Banamex.