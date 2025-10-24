Lectura 3:00 min
Falta de obras en petróleo y transporte provoca caída de 2.9% en producción de constructoras en agosto
El mal momento que ha vivido el sector todavía no refleja el inicio de construcción de los trenes de pasajeros.
La falta de inversión pública en obras relacionadas con transportes y petróleo y petroquímica ocasionó que el valor de producción de empresas constructoras registrara en agosto una caída a tasa mensual del 2.9% (en julio el descenso fue del 2%) y anual del 19.1% (acumulando 16 meses de contracción), de acuerdo con cifras desestacionalizadas reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El mal momento que ha vivido el sector (en los últimos 12 meses solamente tuvo dos incrementos a tasa mensual) todavía no refleja el inicio de construcción de los trenes de pasajeros (el 18 de agosto se dio a conocer el primer fallo de la licitación pública de un tramo de 30.30 km del tramo (Querétaro, zona industrial-Apaseo El Grande, zona industrial).
Por tipo de obra, el segmento de edificación (que representa cerca del 50% del total y es desarrollado por el sector privado, principalmente edificios industriales, comerciales y de servicios y vivienda) registró en agosto una caída mensual del 0.1% (el mes previo cayó el 3%).
En tanto, las obras vinculadas al transporte y urbanización (con una participación del 20% y que incluye mayoritariamente trabajos ferroviarios y carreteras, caminos y puentes) tuvieron un descenso del 4.9% en relación al mes previo, cuando bajaron el 1.7%, y en el sector de la construcción hay la esperanza de que se recupere en la recta final del año.
En el segmento que mayor caída porcentual se presentó fue el de petróleo y petroquímica (que representa alrededor del 6% del total e involucra básicamente trabajos de construcción en refinería, plantas petroleras, oleoductos y gasoductos): el 24.8%, luego de tener un crecimiento en el mes previo del 13.6 por ciento.
Empleo y construcción
En el reporte mensual de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), el Inegi refirió que el personal ocupado total en las firmas disminuyó el 0.7 % en agosto pasado, a tasa mensual (a tasa anual cayó el 11.5%).
“Por tipo de contratación, el personal no dependiente (que se contrata y proporciona por otra razón social y por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo) bajó el 2.8 % y el personal dependiente de la empresa, el 0.6 % (el número de las y los obreros descendió el 0.8 %, el de las y los empleados administrativos, contables y de dirección no presentó variación, y el grupo de otros —que incluye a personas propietarias, familiares, así como a otras y otros trabajadores sin remuneración— creció el 1.3 %)”, se explicó.
Las horas trabajadas se redujeron a tasa mensual el 1.1% y a tasa anual el 13.5%, mientras que las remuneraciones medias reales tuvieron un descenso del 1.1%, en ambos casos.