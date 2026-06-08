AT&T activa una red celular 5G con 3.5 GHz en el Akron de Guadalajara para soportar el Mundial

AT&T México inició el despliegue y uso de espectro radioeléctrico en las bandas de 2.5 GHz y 3.5 GHz en las inmediaciones del Estadio Akron de Guadalajara, para crear una red celular 5G de tipo Non-Standalone (NSA).

Esto significa que AT&T optó por apalancarse en una infraestructura 4G preexistente en la zona. Esa es una maniobra técnica que le permite a AT&T optimizar tiempos y costos operativos en el despliegue, garantizando así la disponibilidad del servicio 5G justo a tiempo para el arranque del Mundial de la FIFA esta misma semana en Guadalajara.

También significa que AT&T echó mano del espectro radioeléctrico que dejó disponible la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en distintas bandas de frecuencias con poder para ampliar cobertura, capacidad o velocidad en el transporte de los datos móviles.

La CRT días atrás aprobó una asignación temporal para el aprovechamiento de bandas de espectro que son críticas para satisfacer eventos de alta densidad como el Mundial de la FIFA en México.

De esta manera, AT&T responderá a la demanda del tráfico móvil que genere el Mundial de la FIFA en esa sede mundialista con un total de 100 Megahertz de frecuencias repartidas en dos bandas radioeléctricas: 2.5 GHz y 3.5 GHz.

AT&T está usando así la banda N78 NSA.

Más en detalle, AT&T estará usando 80 Megahertz del espectro de 2.5 GHz que ya tiene en concesión y un bloque de 20 Megahertz en la banda de 3.5 GHz que ayudará a su red ser más potente en capacidad y velocidad en el envío y recibo de datos, lo que debería traducirse como una mejor calidad para las comunicaciones de sus usuarios que se encuentren en el estadio Akron y sus alrededores.

El Estadio Akron tiene una capacidad máxima para concentrar 49,850 espectadores, un volumen de usuarios que demandarán una potente red celular que a su vez deberá soportarse en un robusto backbone de fibra óptica, como la que han instalado Megacable, Bestel, Telmex y Alestra en ese coloso deportivo.

La red celular 5G NSA de AT&T debutará para los encuentros de Corea del Sur vs. Chequia y, posteriormente, Uruguay vs. España.

Curiosamente, se trata de naciones que lideran o van a la vanguardia en el desarrollo mundial de la tecnología de quinta generación.

Corea del Sur es un líder global en conectividad y hoy implementa un 5G-Advanced, una evolución hacia el 5G puro. Y en España aparecen también las redes 5G SA, para sacar mayor eficiencia del espectro en cuanto capacidad, menor latencia y cobertura.