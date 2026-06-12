CRT avaló en cinco minutos 4 bandas de espectro para Telcel, AT&T y Altán para afrontar el Mundial de la FIFA

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) detalló más la historia sobre la asignación temporal de cuatro bandas del espectro radioeléctrico y de características técnicas diferenciadas que entregó a Telcel, AT&T y Altán Redes, para reforzar las redes celulares de esas compañías ante al aumento del tráfico móvil que generará el Mundial de la FIFA 2026 en sus tres sedes mexicanas.

El motivo tiene que ver con la entrega gratuita, pero de manera temporal, de un total 330 Megahertz de frecuencias de espectro de potente calidad en velocidad, cobertura y capacidad de transporte de datos móviles para soportar el Mundial de la FIFA en México.

La CRT discutió y aprobó en cinco minutos, entre las 17:54 y las 17:59 horas del 26 de mayo, la asignación de las bandas radioeléctricas a estos operadores, a través de tres resoluciones que proponían la entrega de varias autorizaciones a AT&T, Telcel y Altán Redes para usar todo ese espectro extra en Guadalajara, Monterrey y la CDMX.

“Se parte de un objetivo estratégico: Garantizar capacidad adicional y continuidad en los servicios móviles durante un evento internacional de alta demanda, particularmente en sedes, aeropuertos y zonas de concentración masiva de usuarios en las localidades de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, buscando asegurar suficiente capacidad de red, competencia y calidad en la prestación de los servicios durante el Mundial”, dijo el regulador, según el documento que da cuenta de esta aprobación.

La votación del pleno de cinco comisionados de la CRT ocurrió sin ninguna observación y en los mismos días en que la industria móvil señalaba una tardía definición del regulador con respecto de la necesidad de más espectro para afrontar los picos de tráfico durante el Mundial.

La autoridad detalló que la banda de 2.5 GHz fue solicitada por Altán Redes, en tanto que Telcel presentó solicitudes para explotar varias licencias en los 600 MHz y en los 1.9 GHz, mientras que AT&T pidió el permiso temporal de utilizar tres bandas de frecuencias: 1.9 GHz, 2.5 GHz y 3.5 GHz, confirmando así la información divulgada por El Economista en la mañana del 12 de mayo.

Con respecto a las fechas, el regulador informó que Altán Redes presentó sus solicitudes ese mismo día, el martes 12 de mayo, en comparación con Telcel y AT&T, que valoraron otros nueve días, hasta el jueves 21, para presentarse ante la Oficialía de Partes de la CRT para iniciar el trámite de explotación temporal gratuita de espectro para atender la demanda del Mundial.

De entre las novedades que se esclarecen, la CRT indicó que el operador público-estatal Altán Redes solicitó la explotación entera de los 40 Megahertz de ancho de banda que todavía quedan disponibles en el espectro de los 2.5 GHz.

Se trata del tramo de los 2575 MHz – 2615 MHz, el mismo que perteneció a AT&T, hasta que ese operador los retornó al Estado por un asunto de afinidad tecnológica y costo de operación, para hacerse entonces con aquellos que fueron de Movistar, también devueltos antes al gobierno, y, por tanto, si Altán pretende quedarse definitivamente con esas licencias a través de una subasta, tendría que considerar otros costos de operación en su plan de negocios.

Altán, que explota un tramo de los 700 MHz a nivel nacional, solicitó el trozo restante de 2.5 GHz para usarlo en el Estadio Azteca y en el AICM, pero también el Zócalo de la capital, particularmente donde los usuarios ya mencionan intermitencias del servicio por una saturación de la red de Altán allí y donde estuvieron 150,000 personas durante la inauguración del Mundial.

Altán también pidió la misma banda para usarla en el Estadio Akron y en el aeropuerto Miguel Hidalgo de Guadalajara, Jalisco; y en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León, y su aeropuerto Mariano Escobedo.

En el caso de la Ciudad de México y su área conurbada, Altán no solicitó el 2-5 GHz en el AIFA, porque allí fue AT&T quien ganó las frecuencias.

AT&T, por su parte, se activó para robustecer su red celular en todas las localidades permitidas de las ciudades sede.

La CRT dio cuenta de que esa compañía ocupó otras dos bandas radioeléctricas para respaldar su infraestructura en el estadio Ciudad de México, también conocido como estadio Azteca , porque en este espacio además de sus otras frecuencias con las que ya contaba, habilitó nueva red desde los 1.9 GHz y en los 3.5 GHz; así, entre ambas licencias, AT&T dispuso en el Azteca otros 80 Megahertz para mantener calidad de transmisión de datos.

Lo mismo hizo AT&T en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en la Plaza de la Constitución, y en el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, la compañía dispuso allí de 70 Megahertz extras, ahora desde los 2.5 GHz y la banda de 1.9 GHz.

Pero en Guadalajara debería notarse mejor el nivel de calidad de AT&T con su red celular, pues la CRT contó que, en esa sede mundialista, este operador solicitó 100 MHz de licencias dentro de los 3.5 GHz, más 20 MHz en los 1.9 GHz y otros 40 Megahertz en la Plaza de la Liberación. En Monterrey, AT&T solicitó también 100 Megahertz del poderoso espectro de 3.5 GHz para radiar sobre el Estadio BBVA, el aeropuerto local y el emblemático Parque Fundidora.

Telcel, a su vez el operador con la mayor tenencia de espectro de México por tener en sus manos el 47% de las frecuencias para servicios móviles, solicitó 30 Megahertz de la banda de los 600 MHz para radiar desde ese espectro en todas las sedes mundialistas, convirtiéndose gracias al Mundial de la FIFA en el primer operador celular en explotar esas frecuencias de manera comercial, aunque todavía con una autorización temporal, pero sí adelantándose a sus competidores con experiencia previa sobre ese espectro.

Telcel también consiguió el permiso para explotar 20 Megahertz en la banda de 1.9 GHz para usarlos en todas las sedes de Guadalajara y la Ciudad de México, 10 Megahertz en el Estadio BBVA.