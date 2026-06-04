Consumidor mexicano aumentó a 27 sus canales de compra en los últimos 10 años: Worldpanel by Numerator

El consumidor mexicano aumentó el número de puntos de compra que visita para realizar sus compras cotidianas, al pasar de 16 a 27 canales o cadenas minoristas en los últimos 10 años.

"Un consumidor de un hogar mexicano típico pasó de ir en busca de su canasta de productos de consumo masivo de 16 canales a 27", expuso Yanira Reyes, directora de negocios de Worldpanel by Numerator.

Durante su exposición en Actions Summit, organizado por Temcore, una plataforma de inteligencia artificial para el canal moderno y tradicional, puntualizó que este aumento responde, en parte, a un nuevo tipo de consumidor que está en busca de mayor valor por sus compras, sobre todo en los momentos de mayor inflación.

Aunado al aumento de las cadenas de tiendas de autoservicios, de conveniencia, farmacias, clubes de precio, comercio electrónico, canales de descuento, así como los digitales, entre otros.

"Cuando los compradores pasan de visitar 18 canales a 26 es porque le acercaron la farmacia, esa cadena de autoservicio que no tenía tan cerca de casa, porque le ofrecen promociones, le hacen llegar otro tipo de productos que a lo mejor antes no tenía al alcance", puntualizó.

La diversificación de puntos de venta también se refleja en el número de ocasiones de compra. De acuerdo con la experta, los hogares mexicanos pasaron de generar 13 millones de ocasiones de compra a 24 millones en la última década.

Mientras que los momentos que están incrementado son los de indulgencia, que van entre el desayuno a la comida y de la comida a la cena.

"Esto se está moviendo de una manera impresionante", acotó Yanira Reyes, luego de explicar que el crecimiento del consumo ya no depende únicamente de que las familias compren más productos, sino del incremento de los momentos y comercios donde realizan sus compras.

Además, la expansión de canales de consumo también ha permitido a los consumidores comparar precios, encontrar promociones y acceder a marcas que antes tenían una distribución más limitada.

Lo anterior, a su vez, ha abierto espacio para que marcas con menor penetración ganen relevancia en los hogares mexicanos.

De acuerdo con el estudio de Worldpanel by Numerator, las marcas con menos de 30 puntos de penetración representan 18% del mercado, pero están aportando 23% del crecimiento del consumo, debido a una mayor disponibilidad en distintos formatos comerciales.

Junto con la búsqueda de valor, las nuevas ocasiones de consumo, la diversificación de canales de compra, el crecimiento de las marcas premium y marcas propias están definiendo el mercado retail mexicano, dijo la especialista.