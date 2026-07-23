Títulos de Arca Continental caen 3.83% luego de su reporte trimestral

Los títulos de Arca Continental, la embotelladora de productos de The Coca-Cola Company, apuntan un descenso durante la sesión de este jueves en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de publicar su reporte al segundo trimestre del año.

Los papeles de la firma retroceden 3.83% a 197.96 dólares cada una. En el presente año, tiene un incremento de 1.33 por ciento.

Barclays escribió que el desempeño financiero de Arca Continental durante el segundo trimestre de 2026, superaron ligeramente las expectativas en ventas y flujo operativo.

“Con un crecimiento sólido en Sudamérica, especialmente en Perú y Ecuador, lo cual compensó la debilidad observada en los mercados de México y Estados Unidos”, resaltaron.

A pesar de una ligera caída en la utilidad neta debido a factores impositivos, la institución mantiene una recomendación de Sobreponderar para la acción.

El análisis técnico incluye una valoración basada en flujos de efectivo descontados y establece un precio objetivo de 235 pesos por acción. Finalmente, presentan advertencias legales sobre posibles conflictos de interés y los riesgos de mercado que podrían afectar estas proyecciones financieras.